Derksen wil andere linksvoor in Oranje: ‘Minstens zo goed als die Ajax-jongens’

Johan Derksen hoopt dat Frank de Boer woensdag in de Nations League tegen Polen kiest voor PSV-aanvaller Donyell Malen aan de linkerkant. De analist van Veronica Inside ziet Memphis Depay graag opschuiven naar de spitspositie, zodat Luuk de Jong naar de reservebank verwezen kan worden. Malen, door Derksen 'een topspeler' genoemd, is volgens de oud-voetballer dan de ideale kandidaat voor op links.

Met Quincy Promes heeft bondscoach Frank de Boer nog een optie op links. De aanvaller van Ajax kreeg tegen Bosnië-Herzegovina de voorkeur als invaller boven Malen, die de hele wedstrijd op de bank bleef. "Ik heb wel het idee dat De Boer die twee supertalenten van PSV, Mohamed Ihattaren en Malen, een beetje onderschat", stelt Derksen. "Dat zijn minstens zulke grote talenten als de Ajax-jongens hoor. Ihattaren kon nu niet spelen (vanwege ziekte, red.), maar ik vind Malen echt een topspeler."

Ihattaren is volgens Derksen in de toekomst een belangrijke kandidaat voor de rechterflank, waar tegen Bosnië Steven Berghuis speelde. "Berghuis heeft dadelijk ook concurrentie van Ihattaren, dat wordt ook dringen aan die rechterkant", zegt Derksen, die bijval krijgt van Hans Kraay junior. "Als Ihattaren straks weer gewoon zichzelf en afgetraind is, dan is hij echt een kandidaat voor elke interland."

De Boer kan op de rechtsvoorpositie ook kiezen voor Calvin Stengs, toevallig zijn schoonzoon. "Als hij Stengs opstelt, krijg je geneuzel", weet Derksen. "Daar zijn we in Nederland sterk in. Ik denk wel dat als Stengs doorgroeit dat hij meer mogelijkheden heeft dan Berghuis." Ook René van der Gijp vindt Stengs in potentie beter dan Berghuis. "In Stengs zit wel een grotere voetballer, hij is verfijnder, en iets sneller in zijn ideeën."

Dat De Boer bij Oranje werkt met zijn schoonzoon Stengs, doet Derksen denken aan een eerdere situatie bij het Nederlands elftal. "Met Bert van Marwijk hebben we het ook gehad hè, met Mark van Bommel. Die speelde toen slecht op het EK (2012, red.), en dan begint het geleuter, ook vanuit de spelersgroep. Toen heeft Bert hem er ook uitgezet." Van Bommel werd in de laatste groepswedstrijd tegen Portugal inderdaad op de bank gehouden door Van Marwijk. Derksen besluit met: "Ik vind: als bondscoach moet je aan dat soort geleuter schijt hebben."