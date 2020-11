Perez tovert verrassende naam uit de hoge hoed voor Oranje: ‘Is dat gek?’

Owen Wijndal maakte in de laatste interlands van het Nederlands elftal behoorlijk veel indruk als linksback. In dat kader bekijkt Kenneth Perez maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat naar andere opties aan de linkerkant van de Oranje-verdediging. De analist keek altijd met veel plezier naar Jetro Willems, die al enige tijd niet meer in beeld is bij de verschillende Nederlandse bondscoaches.

"Ik heb nog steeds hoop voor Jetro Willems, is dat gek?", vraagt Perez zich maandagavond hardop af bij FOX Sports. "Maar dat vind ik toch zo'n grappige speler, hij was echt weergaloos met zijn voorzetten op Luuk de Jong (bij PSV, red.). Nou, als je dan toch Luuk de Jong moet opstellen bij Oranje... Al was het verdedigend bij Willems ook soms dat je dacht van: hmmm. Dat is natuurlijk ook best wel belangrijk."

Willems, die vorig jaar als huurling van Newcastle United een zware kruisbandblessure opliep, staat op 22 interlands namens het Nederlands elftal. Zijn laatste optreden in Oranje dateert van oktober 2016, toen hij zes minuten meedeed in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk (0-1 nederlaag). Toenmalig bondscoach Bert van Marwijk nam Willems mee naar het EK van 2012, toen de vleugelverdediger van Eintracht Frankfurt pas achttien jaar oud was.

Perez neemt tevens de rechtsbackpositie onder de loep. De weer fitte Rick Karsdorp is wellicht een optie voor De Boer in de nabije toekomst. "Dat is wel iemand om te volgen, zeker als hij een vaste plaats heeft bij AS Roma." Perez heeft gezien de blessuregevoeligheid ook zo zijn bedenkingen wat betreft Karsdorp. "We hebben hem bij Feyenoord gezien, toen was hij misschien niet fit in zijn tweede periode daar. In zijn eerste periode was hij wél fit, al is dat alweer een tijdje geleden", zo besluit de analist.