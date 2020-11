‘Ophef in Polen over reden mogelijke absentie Lewandowski tegen Oranje’

Het is onzeker of Robert Lewandowski woensdagavond met Polen aantreedt tegen het Nederlands elftal in de groepsfase van de Nations League. Verschillende Poolse media melden dat de aanvaller van Bayern München momenteel met een bilblessure kampt. Er verschijnen echter ook verhalen dat Lewandowski een kwetsuur aanwendt om niet langer hoeven uit te komen onder bondscoach Jerzy Brzeczek. De onderlinge band is naar verluidt verre van optimaal.

Lewandowski liep de spierblessure volgens het Poolse medium Sportowe Fakty zondag op in de uitwedstrijd van Polen tegen Italië (2-0 nederlaag.) Desondanks maakte de Bayern-spits voor de vierde keer op rij de negentig minuten vol, wat volgens het oordeel van de Poolse kranten niet bevordelijk is voor zijn fysieke gesteldheid. Ondanks de twijfels voorafgaand aan het bezoek van Oranje aan Polen heeft Lewandowski het trainingskamp van de nationale ploeg nog niet verlaten. Waarschijnlijk wordt pas woensdag een definitief besluit genomen over de inzetbaarheid van de aanvaller.

In de media in Polen wordt de blessure van Lewandowski gelinkt aan diens moeizame werkrelatie met Brzeczek. Hij zou de huidige keuzeheer van de Poolse ploeg niet geschikt vinden. Na afloop van de nederlaag in Italie liet Lewandowski zich al in duidelijke bewoordingen uit. "We speelden zeer, zeer slecht. Tactisch ging het helemaal niet goed", zo foeterde de sterspeler van Bayern, die ontsnapte aan een rode kaart na een elleboogstoot richting de Italiaan Alessandro Bastoni.

Mocht Lewandowski woensdag inderdaad niet op tijd fit zijn, dan is het de tweede keer in korte tijd dat hij een wedstrijd tegen het Nederlands elftal mist. In september, toen Oranje met 1-0 won van Polen, kreeg hij langer rust van Bayern na het veroveren van de Champions League eind augustus. Hierdoor liet Lewandowski de confrontatie in de Johan Cruijff ArenA schieten.