Derksen: ‘Hij is toch niet beter dan de drie die er nu stonden bij Oranje?’

Donny van de Beek heeft bij zowel Manchester United als het Nederlands elftal geen vaste plaats op het middenveld. Johan Derksen snapt wel waarom bondscoach Frank de Boer voor andere mensen kiest op het middenveld van Oranje. Hij vindt het dan ook niet nodig om één van de huidige drie middenvelders, Davy Klaassen, Frenkie de Jong of Georginio Wijnaldum, in te ruilen voor Van de Beek.

"Donny van de Beek is toch niet beter dan de drie middenvelders die er nu stonden?", vraagt Derksen zich maandagavond hardop af in Veronica Inside. "Dat is toch heel duidelijk uit te leggen? Het is een hartstikke goede vervanger als er één geblesseerd raakt. Maar ik zou Donny van de Beek nu niet de voorkeur geven boven één van die drie middenvelders." Collega-analist René van der Gijp denkt dat de middenvelder eerst maar eens op clubniveau moet gaan presteren. "Hij moet zich concentreren op een vaste plaats bij Manchester United, dan kan hij pas babbels hebben."

‘Man United gaat ondanks komst Van de Beek alsnog voor topmiddenvelder'

Er lijkt nu al discussie te zijn over de positie van de Nederlander bij Manchester United. Lees artikel

Tafelgenoot Hans Kraay junior is het eens met de analyse van Derksen. "Met voetballers hoef je niet zo snel medelijden te hebben, hoor. Die hebben ook geen medelijden met andere voetballers als ze een keer geslachtofferd worden", aldus de analist annex verslaggever. "Maar het is natuurlijk wel zo dat hij (Van de Beek, red.) in de laatste twee interlands, tegen Italië en Spanje, het was niet tegen San Marino en tegen Gibraltar, twee heel belangrijke goals maakt."

"Dan is het een moeilijke beslissing voor de bondscoach. Maargoed, Frank de Boer is net als elke andere trainer. Die stelt gewoon zijn elf beste spelers op. En of het nou Donny van de Beek het slachoffer is of straks zijn schoonzoon (Calvin Stengs, red.). En zijn schoonzoon kunnen we vergeten, want die behandelt hij gewoon net als ieder ander", zo besluit Kraay junior.