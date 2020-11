Luis Suárez test vlak voor kraker met Barcelona positief op corona

Luis Suárez heeft positief getest op het coronavirus, zo meldt de Uruguayaanse voetbalbond (AUF). De 33-jarige aanvaller van Atlético Madrid moet daardoor vermoedelijk de kraker van zaterdag tegen zijn voormalige club Barcelona aan zich voorbij laten gaan. Ook mist Suárez de wedstrijd van Uruguay tegen Brazilië, die in de nacht van woensdag op donderdag wordt gespeeld.

Uit de testronde bij het Uruguayaanse nationale elftal kwam naar voren dat naast Suárez ook de 38-jarige doelman Rodrigo Muñoz besmet is geraakt met het virus, net als perschef Matías Faral. Uruguay laat weten dat het drietal in goede gezondheid verkeert en dat de bijbehorende maatregelen genomen zijn. Vrijdag was Suárez nog trefzeker voor Uruguay in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Colombia (0-3).

Voor Suárez kon de positieve coronatest niet op een slechter moment komen. De aanvaller moest afgelopen zomer vertrekken bij Barcelona en koos voor een avontuur bij Atlético Madrid, waar hij in korte tijd veel indruk achterliet. Suárez was in zes competitieduels in LaLiga goed voor vijf doelpunten en een assist. Atlético Madrid bezet de derde plaats op de ranglijst.