Derksen ergert zich aan ‘wereldvoetballer‘ van Oranje: ‘Wat was het effect?’

Johan Derksen snapt niet waarom er zoveel euforie is rondom de 3-1 overwinning van het Nederlands elftal op Bosnië en Herzegovina in de groepsfase van de Nations League. De analist richt zich in zijn analyse over het duel van zondag met name op Memphis Depay, die in de optiek van Depay alleen in de spits iets extra's kan brengen in de huidige manier van spelen van Oranje.

"Het is ontzettend leuk voor De Boer, maar ook geen verrassing", opent Derksen maandagavond in Veronica Inside. "Als je het eerste kwartier ook zag, Die tegenstander kon er helemaal geen hout van. Dan denk ik: Die hoerastemming gelijk in dit land. Alle spelers stonden ook weer te glunderen na afloop. Dat de Boer na drie interlands blij was met een zege begreep ik nog wel."

"Onze vriend Memphis werd neergezet alsof hij plotseling weer een wereldvoetballer is", vervolgt Derksen zijn analyse over Oranje onder De Boer. "Dan denk ik: Ja, ik heb alle hakballetjes en trucjes van hem weer gezien in zijn vrije rol. Maar wat was nou het effect? Frank de Boer heeft hem van die spitspositie afgehaald, waar hij graag wil spelen. Hij speelde nu als linksbuiten, al kreeg hij als zoethoudertje de boodschap mee dat hij een vrije rol mocht bekleden op links. Nou, die heeft hij gepakt. En alle trucjes die hij kende voerde hij uit. Maar wel tegen een tegenstander die niks voorstelde."

"Maar als je dat straks doet tegen een sterke tegenstander met een goede rechtsback, dan loop je achterin tegen problemen aan", waarschuwt Derksen voor al teveel optimisme. "Ik voorzie heel veel problemen met deze speelwijze tegen een fatsoenlijke tegenstander. En als je Depay een vrije rol geeft kan dat alleen als je hem in de spits zet. Luuk de Jong heeft geen enkele inbreng, die voetbalt niet mee. Zet je De Jong erin, dan heb je vleugelspitsen nodig of backs die een voorzet kunnen geven. Dat gebeurde ook niet, De Jong kon er niets aan doen dat er geen bruikbare ballen kwamen."