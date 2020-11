Van Raaij dacht groot, hij had ook bij Ajax of Feyenoord kunnen werken'

Aad de Mos was tussen medio 1993 en oktober 1994 de hoofdtrainer van PSV en in die tijd had hij vaak te maken met de deze maandag overleden Harry van Raaij, destijds de penningmeester in het Philips Stadion. De voormalig bestuurder, tevens jarenlang voorzitter van PSV, steunde De Mos op alle gebieden als het aankwam op het aantrekken van spelers.

De Mos wilde toentertijd met steun van Van Raaij onder meer Rivaldo en Roberto Carlos naar EIndhoven halen. "Dat was in die tijd een beetje teveel voor het budget", verklaart de trainer in ruste maandag tegenover FOX Sports. "Ondanks het feit dat het nu koopjes zouden zijn. Het was drie miljoen dollar per speler. Maar voor die tijd was het veel geld." De Mos prijst vooral de ambities die Van Raaij had als bestuurder. "Hij dacht ruim en was één van de initiatiefnemers van de BeNeLux-competitie. Hij was altijd bezig om PSV groter te maken, op een vriendelijk maar ook zeker zakelijke manier."

PSV slaagde er met De Mos als trainer wél in om Ronaldo binnen te halen. De Braziliaanse spits arriveerde in 1994 in Eindhoven. Ook toen was er volop steun van Van Raaij richting de technische leiding van de club. "Hij stelde kritische vragen, maar zette ook door. Terwijl de rest van het bestuur twijfelde. Dan vroegen ze: 'Hoeveel wedstrijden heeft die Ronaldo dan gespeeld voor de nationale ploeg?' Ik zei dan: 'Nul, maar hij gaat er wel een hoop spelen, daar ben ik van overtuigd.' Romario had er al een paar gespeeld voordat hij naar PSV kwam. Van Raaij zette dan toch wel door en ging achter de coach staan."

De Mos omschrijft Van Raaij als een 'vooruitstrevend iemand met een duidelijke visie'. "Hij had net zo goed bij een grote club, tussen aanhalingstekens, want PSV is ook een grote club, kunnen werken. Bij Ajax of bij Feyenoord. Daar had hij ook hetzelfde willen doen. Harry dacht ook groot, hij dacht niet provinciaal. Hij vond het ook niet erg dat Philips niet meer in Eindhoven gestationeerd was maar naar Amsterdam toeging. Dat was voor hem geen enkel probleem", aldus De Mos.