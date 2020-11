‘Ik weet het niet met Depay, arrogantie mag, als je het maar laat zien’

Memphis Depay was zondag in het Nations League-duel met met Bosnië en Herzegovina (3-1) één van de betere spelers aan de kant van het Nederlands elftal. Barry van Galen heeft echter zo zijn twijfels over de 54-voudig international van Oranje. De voormalig middenvelder, met één interland achter zijn naam, vindt dat de sterspeler van Olympique Lyon soms arrogante trektjes vertoont op het veld.

"Ik heb het niet zo met Depay, ik weet het niet", verklaart Van Galen maandag in een analyse over Oranje bij NH Nieuws. "Je mag van mij best arrogant zijn, als je het maar laat zien. Je mag zo zijn, als je maar elke week presteert." Tafelgenoot Piet Keur, net als Van Galen met een verleden bij AZ, neemt het duel van zondag in de Johan Cruijff ArenA als voorbeeld. "Hij (Depay, red.) deed gisteren een beetje overdreven. Hij wilde erg graag laten zien dat hij de beste van Oranje was."

Voor wie het niet zag: de aller, aller, allermooiste actie tijdens Nederland - Bosnië. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 15 november 2020

Keur heeft zondag vooral genoten van Owen Wijndal op de linksbackpositie. "Hij is niet de meest technische, maar hoe die jongen gaat en blijft gaan, daar geniet ik echt van." De voormalig topschutter van onder meer AZ en Heerenveen is daarentegen een stuk minder enthousiast over Stefan de Vrij, die als centrumverdediger was opgesteld door bondscoach Frank de Boer. "Die was gisteren niet echt top. Maar dat komt omdat hij er een beetje te gemakzuchtig over dacht." Ook Daley Blind krijgt een beoordeling. "Blind is aan de bal wel goed, maar verdedigend weet iedereen wel dat het niet goed is."

Van Galen is over het algemeen tevreden over de prestatie van Oranje, dat zondag voor de eerste keer wist te winnen sinds de aanstelling van De Boer als bondscoach. "Ik vond dat ze goed vanuit de beweging speelden. Het was allemaal moeilijk te verdedigen voor Bosnië en Herzegovina. Wat dat betreft was het wel leuk om te zien", aldus Van Galen, die net als Keur lovend is over het spel van Wijndal. "Hij heeft ook de gunfactor. Die backs (Denzel Dumfries speelde als rechtsback, red.) hebben dat sowieso allebei."