‘Overschat ventje’ Lijnders krijgt nu groot compliment: ‘Mijn beste coach ooit!’

Voormalig Liverpool-verdediger Conor Masterson deelt in de Engelse media een prachtig compliment uit aan Pepijn Lijnders. De 22-jarige centrumverdediger noemt de huidige assistent-manager van Jürgen Klopp bij Liverpool de beste coach met wie hij ooit werkte. "Hij is zeker de beste, en ik heb heel wat goede managers gehad", aldus Masterson tegenover Goal.

Masterson komt uit de jeugdopleiding van Liverpool, maar redde het niet tot zijn debuut in het eerste elftal. Inmiddels speelt de Ier voor Queens Park Rangers in de Championship. Toch bewaart hij mooie herinneringen aan zijn tijd bij Liverpool, onder meer aan zijn samenwerking met Lijnders. "Pep zijn liefde voor het spel is immens", zegt Masterson over de coach met wie hij werkte bij de Onder-16 van Liverpool. "Hij haalde het beste uit mij. Elke dag ging ik naar de training met het idee: this is gonna be good. Hij verzorgde zieke trainingen!"

Mooie woorden dus voor Lijnders, die het in de Nederlandse media regelmatig te verduren krijgt. De oefenmeester werd bij NEC, de enige keer dat hij als hoofdtrainer werkte, binnen een half jaar ontslagen vanwege slechte resultaten en kreeg het stempel 'laptoptrainer'. "Ik vind dat zo’n overschat ventje", zei Johan Derksen vorig jaar in Veronica Inside. "Die heeft bij NEC voor het eerst op eigen benen gestaan en met zijn computers zitten toveren, maar niemand nam hem serieus."

Ook de rol van Lijnders als assistent van Klopp werd door Derksen gebagatelliseerd. "Die snotaap is voor Klopp blijkbaar makkelijk voor hand- en spandiensten, maar heeft zelf nooit gevoetbald. Hij is handig met zijn laptopje, maar wat moet hij mensen bij Liverpool leren dan?", aldus Derksen. Volgens Masterson, die twee jaar meetrainde met het eerste elftal van the Reds en regelmatig op de bank zat, heeft Lijnders wel degelijk een belangrijke rol. "Natuurlijk is Klopp de belangrijkste man bij Liverpool, maar Pep is een enorme factor in wat ze bereikt hebben. Wat een coach, man!"

Ook genoot Masterson bij Liverpool van de kwaliteit van de spelers. "Daniel Sturridge, man!", zegt hij vol ongeloof over de 31-jarige aanvaller, die inmiddels speelt voor Trabzonspor. "Hij was ongelofelijk, hij was niet af te stoppen. Philippe Coutinho was goed, maar Sturridge was van een ander niveau. Hij was zo scherp, hij had snelheid, hij kon afmaken, hij had techniek, hij kon alles. Hij was voor mij ver verwijderd van de rest."