Mido gaat los op Twitter: ‘Neem Mourinho en haal hem weg van de spelers’

Ahmed Hossam, beter bekend onder zijn voetbalnaam Mido, heeft maandag in een reeks Twitter-berichten flink uitgehaald naar Gareth Southgate, de huidige bondscoach van Engeland. De oud-aanvaller van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur is van mening dat José Mourinho een veel betere kandidaat zou zijn voor de managersfunctie bij the Three Lions.

"Engeland heeft een echte manager nodig, ze verdoen nu hun tijd met Southgate", opent Mido in niet mis te verstane bewoordingen. "Het klopt dat hij altijd de juiste dingen zegt in de media, dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij al zolang als bondscoach actief is (sinds 2016, red.). Maar zodra er iets misgaat begint Southgate te stotteren tijdens de rust. De spelers voelen dan zijn angst." De Egyptenaar heeft een oplossing voor de Engelse voetbalbond: "Maak Mourinho bondscoach en benoem Southgate als voorzitter van de FA. Dat zou perfect zijn. Haal Southgate in ieder geval zo ver mogelijk weg bij de spelers."

My advice to the FA go and get #Mourinho as your head coach and appoint Southgate as the FA chairman they r both perfect for the job.. get Southgate away from the players..as far as you can!! #engbel — Mido (@midoahm) November 16, 2020

Mido stond tussen 2007 en 2010 onder contract bij Middlesbrough en het grootste gedeelte van die periode was Southgate zijn manager. Een succesvolle samenwerking was het allerminst. "Hij was doodsbang toen we destijds tegen degradatie vochten. Toegegeven, het was zijn eerste baan als manager. Maar sommige dingen veranderen nooit. Als je bang bent om een wedstrijd te verliezen zal dat gevoel nooit meer verdwijnen. En spelers zullen dat altijd merken aan een trainer", aldus de voormalig aanvaller over de keuzeheer van de Engelsen.

In de optiek van Mido is het potentieel bij Engeland momenteel erg groot en een andere manager zou in dat kader alleen maar gunstig kunnen zijn. "Die talenten hebben nu een manager nodig met een sterk karakter. Een manager die de spelers weer laat genieten en die niet bang is om onderuit te gaan. Het spijt me zeer, maar Southgate is absoluut niet geschikt daarvoor", zo besluit Mido zijn analyse over het managerschap van Engeland.