Zirkzee geniet van Oranje: ‘Fantastische speler en een groot voorbeeld’

Joshua Zirkzee kijkt woensdagavond met veel belangstelling naar het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Polen. Bij Oranje speelt namelijk zijn grote voorbeeld Memphis Depay, terwijl het thuisspelende land Robert Lewandowski in de gelederen heeft. Zirkzee heeft bij Bayern München altijd veel aan de adviezen van de Poolse topschutter.

"Robert is een complete spits, ik denk sowieso de beste die er is op dit moment", vertelt Zirkzee, met Jong Oranje in voorbereiding op het EK-kwalificatieduel met Jong Portugal, in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Op elk gebied is hij uitstekend. Koppen, springen, in de combinatie, noem het maar op." De trainingen van Bayern zijn dan ook een openbaring voor de Nederlander. "Ik probeer zoveel mogelijk van Lewandowski mee te nemen. En dat probeer ik te combineren met mijn eigen spel. Robert staat er altijd voor open om jonge jongens zoals ik dingen te leren."

De trainingen met Lewandowski zijn erg leerzaam voor de pas negentienjarige Zirkzee. "Wat ik vooral van hem leer? Loopacties maken, timing, hoe hij beweegt als wij van achteruit aan een aanval gaan beginnen. Dat soort spitsendingetjes allemaal. Ik ben niet echt iemand die naar een speler toestapt en vraagt: hoe doe je dit en hoe doe je dat? Ik probeer gewoon te kijken en daar van te leren", aldus de door Feyenoord opgeleide spits, die niet uitsluit dat hij Bayern tijdelijk verlaat om elders ervaring op te doen. "Het is belangrijk dat ik hele wedstrijden ga spelen. Ik probeer wedstrijdfit te blijven en mocht het zo zijn dat ik in de winterstop een tijdelijke stap kan maken, dan is dat misschien een optie."

Zirkzee, zondag als invaller goed voor twee assists tegen Jong Wit-Rusland (5-0 overwinning), kijkt naast Lewandowski ook met veel bewondering naar Depay. De aanvaller van Olympique Lyon was zondag met een treffer één van de uitblinkers bij Oranje in het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina (3-1). "Hij speelde geweldig. Ik vind het een fantastische speler. Hij is een groot voorbeeld waar iedereen tegen opkijkt. Het is genieten als je naar het Nederlands elftal kijkt", zo besluit Zirkzee zijn lofzang op Depay.