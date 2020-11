Mourinho op Instagram cynisch over vreemd voorval bij nationaal team Son

José Mourinho heeft maandag via zijn Instagram-account uitgehaald naar de (vriendschappelijke) internationale wedstrijden die deze periode gespeeld worden. De manager van Tottenham Hotspur begrijpt niet waarom er in tijden van corona voor gekozen is om interlandvoetbal door te laten gaan. Ook gaat hij in op een vreemd incident dat plaatsvond bij de Zuid-Koreaanse ploeg van zijn sterspeler Heung-Min Son.

"Een fantastische week van voetbal", schrijft Mourinho kenmerkend cynisch bij een foto waarop hij de fitnessoefening leg extension uitvoert. "Geweldige emoties in de nationale teamwedstrijden, grandioze vriendschappelijke duels en totale veiligheid. Resultaten van coronatests pas na afloop van wedstrijden", doelt Mourinho vermoedelijk op de Kroaat Domagoj Vida, die vanwege een late positieve test in de rust gewisseld werd tegen Turkije.

Mourinho vervolgt: "Willekeurige mensen die het veld op komen terwijl er een teambespreking aan de gang is", waarmee de Portugees doelt op een voorval bij de Zuid-Koreaanse ploeg, waar zijn sterspeler Son voor actief is. Daar zou een oude man rondjes hebben gelopen rond het trainingsveld waar de Zuid-Koreanen aan het trainen waren. De nationale ploeg van het Aziatische land kampt momenteel met zes coronagevallen.

Tottenham Hotspur heeft veel spelers die zijn uitgenodigd door de verschillende nationale elftallen, waardoor Mourinho maandag met slechts zes spelers op het trainingsveld stond. "Nu is het tijd om voor mezelf te zorgen", besluit de manager. The Spurs kregen maandag de boodschap dat Matt Doherty bij het Ierse nationale elftal positief heeft getest op het coronavirus. De 28-jarige rechtsback zal vermoedelijk de komende topduels met Manchester City en Chelsea moeten missen.