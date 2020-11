Balotelli kan loopbaan nieuw leven inblazen

De aan Cercle Brugge verhuurde Anthony Musaba heeft zich in de kijker gespeeld van Lille OSC en Stade Rennes. De aanvaller werd afgelopen zomer door AS Monaco overgenomen van NEC en gelijk weer verhuurd. (de Gelderlander)

AC Milan wil na dit seizoen serieus werk maken van Dominik Szoboszlai. De middenvelder van RB Leipzig, met een geschatte transferwaarde van 25 miljoen euro, is ook reeds gelinkt aan Real Madrid en Arsenal. (Tuttosport)

Gianluigi Donnarumma wenst AC Milan niet te verlaten en de keeper staat zelfs op het punt om een nieuw contract te tekenen. De huidige verbintenis van de doelman in het San Siro loopt na dit seizoen af. (Diverse Italiaanse media)