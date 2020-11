‘Feyenoord ontvangt bemoedigend signaal van Marcos Senesi’

Feyenoord onderzoekt de mogelijkheden om het contract van Marcos Senesi open te breken, zo meldt Feyenoord Transfermarkt maandag. De verdediger, die door meerdere clubs in het buitenland wordt gevolgd, zou zelf openstaan voor een langere verbintenis in De Kuip. Zijn huidige contract loopt in de zomer van 2023 af.

Senesi kwam in september 2019 voor circa zeven miljoen euro over van San Lorenzo en groeide uit tot een dragende speler voor Feyenoord. De Argentijn veroverde een maand na zijn komst een basisplaats en speelde zestien duels in het voortijdig beëindigde vorige seizoen; deze jaargang miste hij nog geen minuut in de acht competitieduels. Senesi beleefde in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (4-2 zege) op 27 september een hoogtepunt, door met een fabelachtige omhaal te scoren.

In de uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb (0-0) op 22 oktober moest Senesi voortijdig met een rode kaart van het veld, waardoor hij geschorst was in thuiswedstrijd tegen Wolfsberger AC. Zonder de stopper binnen de lijnen incasseerde Feyenoord vier doelpunten, het hoogste aantal in een officiële wedstrijd sinds de 4-0 nederlaag tegen Ajax van 27 oktober 2019. Wolfsberger AC won met 1-4 in Rotterdam in de groepsfase van de Europa League.

In dienst van Feyenoord heeft Senesi zich in de kijker gespeeld bij de nationale ploeg van Argentinië: eind vorige maand behoorde hij voor het eerst tot de voorselectie, maar bondscoach Lionel Scaloni nam hem niet op in de definitieve groep. In de slotweken van de zomerse transfermarkt meldde De Telegraaf dat Feyenoord dertig miljoen euro verlangde voor Senesi, die met clubs als Napoli, Atalanta, Leeds United en Sevilla in verband werd gebracht.