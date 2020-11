Feyenoord krijgt advies én waarschuwing in zoektocht naar doelman

Dick Advocaat kan dit kalenderjaar niet meer beschikken over Justin Bijlow, die met een voetblessure kampt. Hierdoor blijven alleen Nick Marsman en Ramón ten Hove over als opties onder de lat bij Feyenoord. In de voetbalpodcast van RTV Rijnmond wordt maandag de naam van Warner Hahn naar voren geschoven. De doelman is clubloos na zijn zomerse vertrek bij sc Heerenveen. Hij houdt zijn conditie voorlopig op peil bij PEC Zwolle, al is een contract aldaar geen optie.

"Ik begrijp van mensen in zijn omgeving dat Warner Hahn bij wijze van spreken nog wel kruipend naar De Kuip wil komen", zo verklapt Feyenoord-watcher Sinclair Bischop maandag bij de regionale zender. "Hij kent de club, heeft doorgetraind en is fit. En er valt vast een constructie te maken waarbij hij bijvoorbeeld voor één maand wordt vastgelegd, dan loop je eigenlijk geen risico. Je hoeft deze transfervrije speler niet tot het einde van het seizoen vast te leggen." Volgens de lokale journalist is het zeker noodzaak voor Feyenoord om tussentijds een doelman vast te leggen. "Feyenoord neemt een groot risico als het dit belangrijke blok met alleen Nick Marsman en Ramon ten Hove ingaat. Er zou nu eigenlijk iets moeten gebeuren."

"Hahn heeft veel voor zichzelf getraind omdat hij zijn zinnen had gezet op een transfer naar het buitenland, veel clubs wilden hem wel hebben", vervolgt Bischop. "Hij wilde dus eigenlijk Nederland verlaten. Dat is niet gelukt, mede misschien door de coronacrisis. En nu heeft hij zich aangesloten bij PEC, waar hij meetraint. Hahn is gewoon inzetbaar. Hij mikt nu op de winterstop, als alle markten open gaan." Hahn, die tussen 2014 en 2017 al onder contract stond bij Feyenoord, werd vorige maand door Voetbal International nog in verband gebracht met FC Midtjylland en Blackburn Rovers.

Bischop denkt niet dat het verstandig is om de onlangs gestopte Michel Vorm te polsen. "Ik zou het heel armoedig vinden om hem te bellen om zijn handschoenen weer aan te trekken", zegt de Feyenoord-volger over de voormalig sluitpost van onder meer Tottenham Hotspur en FC Utrecht. "Die moet je eerst optrainen, dan ben je alweer een paar weken verder. Dan is misschien Bijlow alweer fit. En als iemand gestopt is en hij daarna weer zijn loopbaan moet oppakken, dan weet je ook niet hoe dat gaat. Er is eigenlijk maar één optie, een jongen die fit is en de club kent, en dat is Warner Hahn."

Hahn werd afgelopen zaterdag door Hans Kraay junior ook al genoemd bij Feyenoord. "Ik denk wel dat ze een concurrent voor Nick Marsman moeten halen. Als Warner Hahn transfervrij is, geen club heeft, dan mag je?", vroeg de verslaggever zich af bij FOX Sports. "Doe dat maar dan. Haal er maar een keeper bij." Hahn speelde eerder in Nederland ook voor FC Dordrecht en Excelsior.