Manchester City klaagt bij Sky Sports na uitschelden van Kyle Walker

Manchester City heeft een klacht ingediend bij Sky Sports over de analyse van Roy Keane over Kyle Walker op zondag 8 november. In de pauze van de Premier League-wedstrijd tussen Manchester City en Liverpool (1-1) werd de rechtsback van the Citizens een 'idioot' genoemd door de analist. Volgens de Daily Mail heeft Manchester City normaliter geen problemen met kritiek van analisten op spelers, maar vindt de club dat Keane te ver is gegaan.

Liverpool kwam in het Etihad Stadium in de dertiende minuut op voorsprong uit een strafschop die was toegekend na een overtreding van Kyle Walker op Sadio Mané. Aan de linkerflank stuurde Andy Robertson een pass richting Mané, die het leer aan de rand van het strafschopgebied aannam. Waar Walker rekening hield met een pass terug van Mané op Robertson, draaide de aanvaller om zijn as het strafschopgebied in. Doordat Walker al verkeerd was ingestapt, kwam hij te laat om Mané af te stoppen. Een overtreding volgde en Mohamed Salah maakte geen fout vanaf elf meter.

Het was de tweede keer in anderhalve maand dat Walker een strafschop veroorzaakte. Op 27 september haalde hij Jamie Vardy neer in de verloren thuiswedstrijd tegen Leicester City (2-5). Bij de analyse van de wedstrijd tussen Manchester City en Liverpool kreeg Keane de vraag voorgelegd hoe Mané erin slaagde een strafschop wist te verdienen. "Omdat hij tegenover een idioot staat. Kyle Walker... Ik hoor mensen zeggen dat hij goed speelt, maar dat vind ik niet. Hij is dertig jaar oud, een international... Het is een car crash. Hij blijft deze fouten maken en ze worden nu terecht afgestraft."

Medeanalist Micah Richards, oud-speler van Manchester City, nam het op voor Walker. "Hij steekt in goede vorm. Ik denk dat Roy een beetje van slag is", zei Richards in de studio. Omdat Gabriel Jesus later in de eerste helft ook scoorde en Kevin De Bruyne een strafschop miste, werd het 1-1 in het Etihad Stadium. Na de wedstrijd zei De Bruyne dat Walker een 'betrouwbare en heel goede verdediger' is. "Oké, wat Roy Keane zegt... Hij steekt wat anders in elkaar en dat weet iedereen. Maar goed, het is zijn mening en Walker kan het hebben", gaf de spelmaker van Manchester City aan. Uiteindelijk heeft de club dus wel besloten om een klacht in te dienen. Sky Sports wil daar niet inhoudelijk op reageren, maar benadrukt wel dat de analisten er zijn om hun persoonlijke meningen te verkondigen.

Zondagavond stond Walker nog negentig minuten op het veld tijdens de interland van België tegen Engeland (2-0 nederlaag) in de Nations League. Enkele dagen voor die wedstrijd reageerde bondscoach Gareth Southgate al op de kritiek van Keane. "Observaties en analyses zijn prima, maar persoonlijke kritiek wat minder. Ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten omgaan. Ik ben heel blij met het spel van Walker. Hij speelt iedere wedstrijd voor zij club, omdat zijn trainer (Josep Guardiola, red.) hem vertrouwt."