Siem de Jong ziet Amerikaans avontuur nu al ten einde komen

Siem de Jong vertrekt na negen maanden alweer bij FC Cincinnati. De aanvallende middenvelder, met een contract tot 31 december 2020 bij de club uit de Major League Soccer, heeft maandag via Instagram zelf zijn vertrek aangekondigd. De Jong werd in februari van dit jaar gepresenteerd als aanwinst van het elftal van trainer Jaap Stam.

"Het was een moeizaam jaar, al is het niet echt gepast om daar in 2020 over te klagen", zo schrijft De Jong maandag op zijn Instagram-pagina. "Ik zal de mensen met wie ik bij deze club heb gewerkt niet vergeten. Hartelijk bedankt voor alles en het allerbeste voor de toekomst!" De 31-jarige De Jong kwam mede door de aanhoudende coronacrisis tot slechts zestien wedstrijden in het shirt van FC Cincinnati.

Snel meer.