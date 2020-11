‘Koeman houdt schoonmaak bij Barcelona en plaatst viertal op transferlijst’

Barcelona wil in de transferperiode in januari 2021 afscheid nemen van vier spelers, zo weet Sport maandag te melden. Volgens de Spaanse krant zijn Junior Firpo, Samuel Umtiti, Matheus Fernandes en Martin Braithwaite op de transferlijst geplaatst door trainer Ronald Koeman, al is het niet de bedoeling dat alle spelers definitief vertrekken uit het Camp Nou. De club wil geld besparen door het naar beneden brengen van de spelerssalarissen.

Junior Firpo staat al enige tijd op de nominatie om Barcelona te verlaten. Koeman heeft geen vertrouwen in de linksback en volgens Sport wordt de talentvolle Alex Balde gezien als de toekomstige opvolger van Jordi Alba op de linkerflank. De Catalanen denken naar verluidt aan een huurdeal met een koopoptie van twintig miljoen euro. De vleugelverdediger is reeds genoemd als mogelijke aanwinst van Atalanta, Internazionale en Napoli.

Umtiti mocht afgelopen zomer al vertrekken, al kwam het destijds niet tot een definitieve deal met een andere club. De centrumverdediger zou nu wél openstaan voor een tussentijds vertrek bij Barcelona, zeker omdat Koeman de Fransman niet als basisspeler beschouwt. Volgens AS volgt Olympique Lyon de situatie rondom Umtiti met veel interesse, al zijn er in Frankrijk ook twijfels over de blessuregevoeligheid van de mandekker.

Matheus Fernandes heeft eveneens te horen gekregen van Koeman dat hij mag uitzien naar een andere werkgever. De Braziliaanse middenvelder had enkele maanden geleden de mogelijkheid om over te stappen naar AS Monaco, al werd daar een stokje voor gestoken door het management van de Zuid-Amerikaan. De weigering van Fernandes om Barcelona te verlaten zette kwaad bloed bij het bestuur van Barcelona. Men hoopt in januari alsnog afscheid te kunnen nemen van de 22-jarige middenvelder, die eerder werd uitgeleend aan Real Valladolid. Er zou reeds interesse zijn van clubs uit Spanje en Portugal.

Koeman hoopt nog steeds op de komst van Memphis Depay, al is er op financieel gebied momenteel weinig mogelijk in het Camp Nou. Er moet eerst minimaal één speler verkocht worden, met Braithwaite als meest genoemde gegadigde. De Deense spits wil vechten voor zijn kans, ondanks het feit dat Koeman hem niet als basisspeler ziet. AS denkt dat de kans zeker aanwezig is dat Braithwaite op termijn voor de Premier League kiest. De Barcelona-reserve speelde eerder in Engeland twee jaar voor Middlesbrough.