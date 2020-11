Opvolger Van Aanholt loopt bij Chelsea rond

Barcelona wil de optie in het tot 2022 lopende contract van Ansu Fati lichten, met een nieuwe looptijd tot 2024. In het verbeterde contract ligt de ontsnappingsclausule van de vleugelaanvaller op vierhonderd miljoen euro. (Marca)

Manchester City denkt aan Erling Braut Haaland of Lautaro Martínez als opvolger van Sergio Agüero. Er is wat betreft Martínez echter concurrentie van Barcelona, terwijl er steeds meer geluiden klinken dat Haaland Borussia Dortmund inruilt voor Real Madrid. (Sport)