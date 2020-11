FourFourTwo: ‘Bijna niemand is rouwig om het einde van Van Gaalisme’

Het vertrek van Phillip Cocu bij Derby County markeert mogelijk het einde van een tijdperk in het Engelse voetbal, concludeert FourFourTwo. In een analyse neemt het voetbalblad maandag afscheid van het 'Van Gaalisme': nu Louis van Gaal, Frank de Boer en Cocu niet meer werkzaam zijn in Engeland, lijken hun gemeenschappelijke ideeën over voetbal niet meer vertegenwoordigd in het land.

Cocu nam zaterdag 'met wederzijds goedvinden' afscheid als trainer van Derby County. Zijn vertrek is het gevolg van de bijzonder teleurstellende sportieve resultaten van de club: Derby County staat op de laatste plaats in de Championship en pakte slechts zes punten uit de eerste elf wedstrijden. Volgens FourFourTwo kan Cocu nu in één adem worden genoemd met twee landgenoten: ook Van Gaal en De Boer probeerden tevergeefs de Hollandse School in Engeland te introduceren.

"Het begon met een indrukwekkend Ajax in de jaren negentig, maar de filosofie van Louis van Gaal kwam uiteindelijk neer op nutteloos balbezit - een erfenis die door Cocu werd overgenomen bij Derby County", schrijft FourFourTwo in het achtergrondartikel. Het 'verval' van de Hollandse School vormt de rode draad in de analyse: de principes van aantrekkelijk, aanvallend voetbal werden door Nederlandse trainers op een voetstuk gezet, te ver doorgevoerd en te koppig verdedigd.

Het inpassen van jeugdspelers wordt tot 'de betere aspecten' van het 'Van Gaalisme' gerekend. Zo gaf Cocu de kans aan talenten als Max Lowe, Max Bird, Jason Knight en Louie Sibley, waardoor de erfenis van Cocu op termijn 'misschien beter blijkt te zijn dan de huidige positie van Derby'. "Maar ergens werd het Van Gaalisme kromgetrokken. Het bleef maar vasthouden aan aanvallend voetbal, terwijl je op het veld iets anders zag. Rondspelen om het rondspelen en balbezit om het balbezit leidden tot saai spel. De doelpunten vielen niet meer. Misschien was het voetbal te gestructureerd en het tempo te laag om ruimte te laten voor creativiteit."

Het Engelse voetbal is juist gestaafd op 'dynamiek, urgentie en actie' en daarom is sprake van een culturele mismatch, aldus het vermaarde voetbalblad. Van Gaal en De Boer waren bij respectievelijk Manchester United en Crystal Palace dogmatischer in hun overtuigingen dan Cocu, maar het gebrek aan doelpunten bleek een terugkerend probleem. In de vier Premier League-duels onder De Boer scoorde Crystal Palace geen enkele keer, ondanks dat zijn elftal in drie van de vier wedstrijden meer balbezit had dan de tegenstander.

"Hij wilde te veel veranderen in te korte tijd. Onder Roy Hodgson werd Crystal Palace weer een ploeg die weliswaar minder balbezit had, maar wel dreigender was in de tegenaanval", vervolgt FourFourTwo. "Het Manchester United van Van Gaal produceerde in het seizoen 2015/16 slechts 49 doelpunten: één meer dan Sunderland. Het Derby van Cocu staat weliswaar tiende in de Championship als het aankomt op balbezit en zevende als het aankomt op passzuiverheid, maar scoorde slechts één keer uit open spel."

Het blad stipt aan dat er vorig seizoen negentien clubs waren die meer schoten afvuurden dan Derby County. Dit seizoen maakten the Rams twee doelpunten in acht thuiswedstrijden, hoewel ze zesmaal meer balbezit hadden dan de opponent. "Het omzetten van balbezit in kansen en doelpunten is een terugkerend probleem deze variant van de Hollandse School. Tot op een zekere hoogte had Cocu pech bij Derby County. Hij erfde een team dat ontdaan was van zijn drie beste spelers: Mason Mount, Harry Wilson en Fikayo Tomori. Een tiende plaats vorig seizoen was eigenlijk te veel van het goede. Met zijn huidige positie kan hij niet klagen over zijn vertrek."

Cocu en De Boer werden tijdens hun actieve loopbaan door Van Gaal naar Barcelona gehaald. In de jaren negentig speelde De Boer bovendien in het Ajax van Van Gaal. Geconcludeerd moet worden dat Nederlandse trainers over het geheel niet succesvol zijn gebleken in Engeland. "Terwijl Franse, Spaanse, Duitse en Italiaanse trainers allemaal de Premier League wonnen, is Nederland op dat gebied een uitzondering. De invloed van Johan Cruijff schijnt wel door bij Josep Guardiola en misschien bij Mikel Arterta. Maar Van Gaal kwam te laat en bereikte te weinig. Een van zijn voormalige assistenten, José Mourinho, floreert bij Tottenham Hotspur, maar zijn stijl van voetbal lijkt zelden op die van de Nederlander. Misschien is het Van Gaalisme gestorven met het vertrek van Cocu. En weinigen zullen daar rouwig om zijn."