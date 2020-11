Zlatan dreef ploeggenoten bij Ajax tot wanhoop: ‘Die kleding gaat nu uit’

Nikos Machlas was in zijn periode bij Ajax niet alleen een concurrent van Zlatan Ibrahimovic. De twee spitsen gingen ook geregeld het nachtleven van Amsterdam in. In de Ajax Podcast kijkt de oud-aanvaller uit Griekenland terug op een memorabel incident met Ibrahimovic, die volgens hem en toenmalig ploeggenoot Christian Chivu niet de juiste kleding droeg om te gaan stappen in Amsterdam.

"Zlatan was als een grote broer", aldus Machlas, die tussen 1999 en 2003 uitkwam voor Ajax. "Hij kwam altijd bij mij langs met van die atletische schoenen, een spijkerbroek en witte sokken aan. Andere kleding leek hij niet te hebben. Maar die kleding was niet echt geschikt om mee uit te gaan. We noemden hem dan ook altijd Gypsy (zigeuner, red.). We zeiden ook: 'Of je doet die kleding nu uit, of we helpen je een handje as we in het Palladium (restaurant in Amsterdam, red.( zijn. Je gaat nu naar het toilet om die witte sokken uit te doen. Je gooit ze weg en komt dan zonder sokken weer terug'."

Toenmalig teamgenoot Maxwell onfermde zich in de beginperiode over de nog zeer jonge Ibrahimovic bij Ajax. "Ik dacht: Hij heeft hulp nodig en die ga ik hem ook geven. Voor mij was dat nooit een probleem, we waren namelijk allebei vrijgezel", aldus de voormalig linksback. "We zaten daarnaast in hetzelfde ritme qua trainen. Toen hij om mijn hulp vroeg heb ik dan ook nooit getwijfeld. Nadat Zlatan een paar weken bij mij had doorgebracht, begon onze vriendschap zich echt te ontwikkelen. We praatten over allerlei zaken: voetbal, familie, vissen. Hij had daarnaast altijd veel interesse in de Braziliaanse spelers, Ronaldo was altijd zijn favoriet."

"Mijn mening over Zlatan is door de jaren heen nooit veranderd", vervolgt Maxwell zijn relaas over de huidige aanvaller van AC Milan. "Hij was altijd erg vriendelijk en aardig tegen mij, zeker als hij bij mij langskwam. Zlatan is daarnaast een erg grappige kerel." Maxwell ziet echter ook verschillen tussen hem en de Zweedse spits. "Hij was op sommige gebieden een stuk wilder. Zlatan heeft waarschijnlijk meer plezier gehad in Amsterdam dan ik in die beginfase. Maar desondanks is hij voor mij nog steeds dezelfde persoon."