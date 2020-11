Voltallige raad van commissarissen van Eredivisie CV stapt op

De voltallige raad van commissarissen van de Eredivisie CV is afgetreden, zo wordt bevestigd op de officiële kanalen van de Eredivisie. Volgens RvC-voorzitter John Jaakke is er bij 'een aantal Eredivisie-clubs' onvoldoende vertrouwen in de raad. De Telegraaf schrijft dat het aftreden volgt op een stemming onder de clubs uit de Eredivisie: elf clubs zouden voor zijn vertrek hebben gestemd en zeven tegen. De Eredivisie CV is het commanditaire vennootschap dat de belangen behartigt van alle achttien Eredivisieclubs.

Het besluit is volgens De Telegraaf genomen tijdens een vergadering op maandagochtend. Jaakke zou in de ogen van de kritische clubs geen leiderschap hebben getoond tijdens de coronacrisis en te ver afstaan van de betaaldvoetbalorganisaties in de Eredivisie. Hij werd 'solistisch optreden' verweten bij de aanstelling van de inmiddels alweer vertrokken Eredivisie-directeur Matthijs Manders, die door de clubs ongeschikt werd geacht, en diens opvolger Jan de Jong.

Het was de bedoeling dat Jaakke sowieso zou vertrekken als er een nieuwe belangenvereniging wordt opgericht, waarin zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie met alle clubs worden opgenomen. Die vereniging moet volgende maand het licht zien. Volgens de krant kwam de kritiek op Jaakke vooral vanuit clubs uit het 'rechterrijtje' in de Eredivisie: men vond dat de voorzitter zich te weinig liet zien en hun belangen niet behartigde.

"De kwaliteit en de continuïteit heeft het ons inziens verloren van de animositeit en emotie", zegt Jaakke, voormalig voorzitter van Ajax, in een reactie op de website van de Eredivisie. "Er zijn goede plannen in voorbereiding. Ook over governance en besluitvorming. Desondanks wenste een aantal clubs niet te wachten op de verdere discussie daarover. Dit is, zeker in deze tijd, naar onze mening een ongewenste situatie voor het betaald voetbal. Het betaald voetbal staat voor grote vragen en uitdagingen. Dan moet er vertrouwen zijn en dat is er bij een aantal clubs onvoldoende."

Naast voorzitter Jaakke treden medecommissarissen Peter Fossen (PSV) en Oege Boonstra af. De clubs gaan met elkaar in overleg over de nieuwe samenstelling van de RvC. De dagelijkse leiding van de Eredivisie CV blijft in handen van Jan de Jong. Opvallend was dat de positie van de RvC-leden maandag het eerste vergaderpunt was: toen duidelijk was er geen draagvlak meer was voor Jaakke, werd niet meer gesproken over de andere agendapunten. "Het was daardoor de kortste vergadering in de geschiedenis van de Eredivisie CV", aldus De Telegraaf.