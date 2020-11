‘Mazraoui is een van de twee prioriteiten van Amerikaanse miljardair’

AS Roma is Noussair Mazraoui nog niet vergeten, zo verzekert de Corriere dello Sport maandag. De rechtsback van Ajax werd in het verleden meermaals in verband gebracht met i Giallorossi, maar tot een transfer kwam het niet. Op dit moment zou Mazraoui echter de belangrijkste kandidaat zijn om de rechtsbackpositie te versterken in het Stadio Olimpico.

AS Roma werd in augustus overgenomen door de Amerikaanse miljardair Dan Friedkin en de nieuwe eigenaar wil een poging wagen om Mazraoui los te weken bij Ajax. Door de Corriere dello Sport wordt de Ajacied omschreven als een van de beste jonge rechtsbacks van Europa. Als het in januari niet lukt om Mazraoui binnen te halen, zo klinkt het, dan wil AS Roma in de zomer van 2021 een nieuwe poging wagen. In Roma kan Mazraoui ploeggenoot én concurrent van Rick Karsdorp worden.

In de voorbije weken zou AS Roma via tussenpersonen in contact zijn gekomen met de entourage van de international van Marokko. Hoewel het kamp-Mazraoui zou openstaan voor aanbiedingen, claimt de Corriere dello Sport dat directeur voetbalzaken Marc Overmars niet wil meewerken aan een winterse transfer. "We zullen Mazraoui niet verkopen in januari", wordt Overmars geciteerd door de Italiaanse krant. De jeugdexponent kwam dit seizoen zeven keer in actie in de Eredivisie en heeft een contract tot medio 2022.

Behalve de komst van Mazraoui heeft de nieuwe eigenaar van AS Roma nog een prioriteit in januari: hij hoopt Stephan El Shaarawy over te nemen van Shanghai Shenhua, mogelijk via een huurdeal met optie tot koop. De spits maakte vorige week woensdag in de vriendschappelijke interland van Italië tegen Estland (4-0 zege) zijn opwachting als invaller en speelde zondag ook kort mee in het Nations League-duel met Polen (2-0 zege), maar speelt al maanden niet meer voor zijn club Shanghai Shenhua. Hij traint met toestemming van zijn club al geruime tijd individueel in Rome. Zelf wil hij graag naar AS Roma, om zijn kansen op EK-deelname te vergroten.