Ajax moet door KLM-vlucht naar Denemarken vrezen voor straf van UEFA

Ajax heeft in aanloop naar het met 1-2 gewonnen Champions League-duel met FC Midtjylland ‘minimaal één belangrijk aspect’ van het coronaprotocol van de UEFA overtreden, zo schrijft Ekstra Bladet. De Deense krant weet te melden dat de Amsterdammers André Onana, Dusan Tadic, Ryan Gravenberch en Zakaria Labyad met een lijnvlucht van de KLM naar Denemarken hebben laten vliegen, iets dat sterk tegen de regels van de UEFA in gaat.

In aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland werden maar liefst elf spelers van het eerste elftal en de beloften positief getest op het coronavirus. Hierdoor konden Tadic, Davy Klaassen, Onana, Stekelenburg, Labyad en Gravenberch aanvankelijk niet meereizen met het door Ajax gecharterde TUI-vliegtuig dat de selectie op maandagmiddag naar het Deense Karup bracht. De Deense autoriteiten hanteren een streng coronabeleid, want je moet een negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud kunnen overleggen om het land binnen te komen.

Ajax was en is ervan overtuigd dat er iets fout moest zijn gegaan bij de coronatests van de UEFA, mede doordat een deel van de spelers het coronavirus al eens had gehad. De Amsterdammers slaagden erin om Onana, Tadic, Labyad en Gravenberch op maandagavond, minder dan 24 uur voor de wedstrijd, alsnog met toestemming richting Denemarken te krijgen. Het grote probleem is echter dat het viertal met een KLM-vlucht in Billund arriveerde. De UEFA hanteert namelijk strikte regels om clubs momenteel door Europa te laten reizen.

Om die reden is het een vereiste van de Europese voetbalbond dat spelers met een privévliegtuig naar internationale uitwedstrijden reizen. De UEFA laat in een reactie aan Ekstra Bladet weten dat het overtreden van deze regel in het coronaprotocol kan leiden tot een eventuele straf. Dit omdat Ajax met het besluit om Onana, Tadic, Labyad en Gravenberch met een commerciële vlucht naar Denemarken te laten reizen ‘zijn eigen spelers en die van FC Midtjylland heeft blootgesteld aan besmettingsgevaar’.

“We hebben niet gecommuniceerd welke vliegtuigen we hebben gebruikt. Het ligt voor de hand dat we onze spelers het liefst zo snel mogelijk bij de rest van de selectie wilden krijgen”, zo laat persvoorlichter Miel Brinkhuis in een reactie aan de Deense krant weten. Klaassen en Stekelenburg, die enkele uren voor de aftrap arriveerden, reisden wél met een privévliegtuig naar Denemarken. Ekstra Bladet noemt hun aanwezigheid echter nog een ‘groter mysterie’, omdat er volgens de UEFA-regels in hun geval geen nieuwe test mocht worden uitgevoerd.