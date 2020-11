‘PSG wil profiteren van situatie Sergio Ramos en werkt aan megacontract’

Paris Saint-Germain hoopt Sergio Ramos volgend jaar te verleiden tot een overstap. De Franse grootmacht wil volgens AS profiteren van de contractsituatie van de centrumverdediger bij Real Madrid. De huidige verbintenis van de Spanjaard loopt na dit seizoen af en dus zou hij komende zomer transfervrij opgepikt kunnen worden. In Parijs zou een driejarig contract voor hem klaarliggen met een salaris van twintig miljoen euro netto per seizoen.

Volgens de Spaanse sportkrant is de toekomst van Ramos in het Santiago Bernabéu onzeker. De club wil graag met hem verder en zijn aflopende contract verlengen. Trainer Zinédine Zidan steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij zijn aanvoerder graag in huis wil houden. Volgens ‘bronnen dicht bij de speler’ is de club echter niet bereid om hem een contract aan te bieden voor meer dan een seizoen. Er wordt gewezen naar een ongeschreven regel binnen Real Madrid: spelers ouder dan dertig jaar krijgen nooit een contract voor meerdere jaren aangeboden. Alleen voor Cristiano Ronaldo werd op 31-jarige leeftijd een uitzondering gemaakt met een nieuwe driejarige verbintenis. Deze ongeschreven regel zorgde er in 2017 voor dat Pepe zijn contract niet verlengde en uiteindelijk naar FC Porto vertrok.

Real Madrid zou bereid zijn om Ramos een eenjarig contract aan te bieden met een optie voor nog een jaar. Ramos, die nog niet aan tafel zat met voorzitter Florentino Pérez over een nieuw contract, wil zelf graag door bij de club en heeft zelfs de wens om zijn loopbaan af te sluiten bij de Koninklijke. Omdat hij inmiddels bezig is aan al zijn zestiende seizoen in het shirt van Real Madrid vindt Ramos dat hij waardering verdient. Hij zet daarom in op een meerjarig contract. Met oog op de coronacrisis en de financiële schade die de pandemie met zich meebrengt, gaat de club daarin vooralsnog niet mee.

Wanneer Ramos en Real Madrid het niet eens worden over een contractverlenging, is de speler vanaf 1 januari vrij om te praten met geïnteresseerde clubs. PSG heeft wel oren naar zijn komst en is volgens AS bereid om hem een driejarig contract aan te bieden tegen een bedrag van twintig miljoen euro per jaar. In financieel opzicht zou hij er derhalve stevig op vooruitgaan, daar hij bij Real Madrid onder contract staat voor twaalf miljoen euro per jaar. Real Madrid wil zijn vertrek graag voorkomen. Het aantrekken van een waardige vervanger is immers niet goedkoop.