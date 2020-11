Voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij (84) overleden

Harry van Raaij is overleden, zo meldt PSV maandag. De voormalig voorzitter van de Eindhovenaren is 84 jaar geworden. Van Raaij was tussen 1996 en 2004 voorzitter van de club uit Eindhoven en beleefde in die periode grote successen. Van Raaij was sinds 1990 erelid van PSV, de club waar hij tussen 1984 en 1996 in twee periodes penningmeester was.

Van Raaij werd in 1996 aangesteld als voorzitter en was bij PSV onder meer verantwoordelijk voor de uitbouw van het Philips Stadion en De Herdgang. Als voorzitter maakte hij vier landstitels mee. Daarnaast won de club onder zijn bewind eenmaal de KNVB Beker en vijf keer de Nederlands Super Cup.

Van Raaij vertrok in 2004 als voorzitter, maar bleef altijd aan de club verbonden. Hij is tot aan zijn dood wedstrijdn van PSV blijven bezoeken, zo melden de Eindhovenaren opd e clubwebsite. “Hij spreekt over PSV alsof het een kind van hem is. Soms is de oud-voorzitter kritisch, veel vaker spreekt hij vol liefde over de club die hem zo na aan het hart ligt. Te allen tijde is hij eerlijk en oprecht. Van Raaij is altijd de bestuurder van de mensen gebleven”, meldt PSV.

Als penningmeester maakte Van Raaij naam door in 1988 via een slimme financiële constructie de toen nog onbekende Braziliaan Romário naar Eindhoven te halen. In zijn tweede periode als penningmeester, tussen 1993 en 1996, haalde hij Ronaldo naar PSV. Andere spelers die in zijn periode bij PSV speelden en voor veel geld verkocht werden zijn Mark van Bommel, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooij, Arjen Robben en Mateja Kezman.