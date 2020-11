Zlatan was bij Ajax ‘bang’ voor ‘Scarface’: ‘Ze hadden een speciale relatie’

Toenmalig technisch directeur Leo Beenhakker haalde Zlatan Ibrahimovic in 2001 naar Ajax. De nu 39-jarige spits van AC Milan speelde uiteindelijk drie jaar in Amsterdam, waarna hij de overstap naar Juventus maakte. Priscilla Janssen, die destijds jonge, nieuwe spelers begeleidde bij Ajax, vertelt in de Ajax Podcast dat Ibrahimovic en Beenhakker een bijzondere verstandhouding hadden tijdens zijn tijd in Nederland.

“Ze hadden vanaf het begin een speciale verstandhouding. Zlatan had heel veel respect voor hem, hij was zelfs een beetje bang voor hem”, vertelt Janssen. “In de contractonderhandelingen heeft Leo hem apart genomen en gezegd: ‘If you're going to fuck with me, I’m going to fuck with you and kick your ass’. Het was best grappig, zo’n relatie hadden ze met elkaar. Zlatan noemde hem altijd Scarface. Hij was bang voor hem in de zin van dat hij respect had. Als er iets aan de hand was, werd er voor de grap gezegd: ‘Voorzichtig, ik ga Leo bellen’. Dan zei hij: ‘Oh nee, niet Scarface’.”

Janssen herinnert zich dat er voor de komst van Ibrahimovic al wat ‘controversiële verhalen’ rond zijn persoon bestonden. “Maar Beenhakker wilde hem absoluut hebben: Zlatan was een grote ster in Zweden”, zegt ze. Beenhakker werkte tussen 2000 en 2003 als technisch directeur bij Ajax. De Amsterdammers maakten bijna acht miljoen euro over naar Malmö FF voor Ibrahimovic, die uiteindelijk 48 doelpunten en 15 assists zou verzorgen in 110 officiële wedstrijden. Janssen kan zich nog scherp voor de geest halen dat ze hem van Schiphol moest halen.

“Ik weet nog wel dat Maxwell, die toen ook net nieuw was, met mij meeging naar Schiphol om Zlatan op te halen. Één ding zag je gelijk: Zlatan had al wat ‘swagger’. Verder was hij gewoon aardig en vriendelijk”, blikt Janssen terug. “Ik leerde hem gelijk wat culturele dingen. We aten bijvoorbeeld een broodje kroket, van dat soort typisch Nederlandse gewoontes. Ook legde ik hem uit dat je bij ons niet zo snel je hoofd boven het maaiveld uit moest steken. Dan hakken ze je kop er gelijk af in Nederland.”