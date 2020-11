Twijfels over Daley Blind in Oranje: ‘Dan gaat hij het uiteindelijk afleggen'

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart denken dat Daley Blind weleens het kind van de rekening kan worden nu de concurrentie groeit in de achterhoede van het Nederlands elftal. De routinier van Ajax is op meerdere posities inzetbaar, maar dat gaat hem volgens de analisten van de NOS mogelijk opreken in Oranje.

Blind kan uit de voeten als centrumverdediger, linksback en controlerende middenvelder. Bij afwezigheid van Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Nathan Aké vormde de Ajacied zondagavond tegen Bosnië & Herzegovina (3-1 winst) het centrale verdedigingsduo met Stefan de Vrij. Owen Wijndal kreeg het vertrouwen op de linksbackpositie. "Ik vind Blind echt een hele goede speler, maar het enige nadeel is dat hij de beste allrounder van allemaal is", zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Dat betekent dat wanneer je specialisten gaat hebben op bepaalde posities, hij het uiteindelijk gaat afleggen."

Van der Vaart vult zijn tafelgenoot aan en denk dat Wijndal de strijd op de linksbackpositie gaat winnen van de dertigjarige Blind. “Hij is nergens de beste", vindt de oud-voetballer. "Als Wijndal zich zo blijft ontwikkelen... Anders komt Blind gewoon weer als linksback te spelen." Desondanks zal Blind volgens Van Hooijdonk wel een zekerheidje zijn in de Oranje-selectie. “Ik denk wel dat hij voor de bondscoach, of dat nou Frank de Boer is of Ronald Koeman, een hele betrouwbare factor is. Hij heeft veel voetbalintelligentie, maar is natuurlijk niet de snelste.” Woensdagavond komt Oranje om 20.45 uur voor de laatste keer dit kalenderjaar in actie tegen Polen.