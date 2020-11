Liverpool ziet nog eens twee basiskrachten geblesseerd terugkeren

De zorgen voor Liverpool-manager Jürgen Klopp stapelen zich op tijdens deze interlandperiode. Joe Gomez liep afgelopen week al een zware knieblessure op tijdens een training met het Engelse nationale team en is na een operatie maanden uit de roulatie. Nu voegen ook Andy Robertson en Jordan Henderson zich bij het forse aantal geblesseerde (basis)spelers van de regerend kampioen van Engeland.

Het werd zondagmiddag al duidelijk dat Robertson tijdens interlandverplichtingen voor Schotland een blessure had opgelopen. De linksback van Liverpool moest verstek laten gaan tijdens het Nations League-duel met Slowakije (1-0 nederlaag) wegens hamstringklachten, opgelopen in de beslissende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië. Robertson deed 120 minuten mee in Belgrado, maar speelde vanwege de klachten geen rol meer in de strafschoppenserie die Schotland uiteindelijk een plek op het EK zou bezorgen.

Later op de zondag raakte ook Henderson geblesseerd tijdens het Nations League-duel tussen België en Engeland (2-0). De aanvoerder van Liverpool werd in de rust vervangen door Harry Winks, ogenschijnlijk door een spierblessure. Het lijkt erop dat de blessure niet al te ernstig is en dat Henderson uit voorzorg gewisseld werd, maar de exacte ernst moet maandag tijdens tests duidelijk worden. Er wordt gevreesd dat de thuiswedstrijd van Liverpool tegen Leicester City van komende zondag te vroeg komt voor Henderson.

Het betekent dat de personele problemen voor Klopp nóg groter worden. Virgil van Dijk is maanden uit de roulatie na een operatie aan zijn knie, Trent Alexander-Arnold ontbreekt de komende weken met een kuitblessure en ook Fabinho en Thiago Alcántara zijn al een tijdje niet inzetbaar. Daar bovenop komt nog eens dat Mohamed Salah afgelopen week bij de Egyptische nationale ploeg positief getest werd op het coronavirus en mogelijk dus ook het duel met Leicester City moet missen.

Liverpool ontvangt Ajax op 1 december in het kader van de groepsfase van de Champions League. Het team van Klopp won elk van de eerste drie groepsduels en is ook in de Premier League goed van start gegaan. Met zeventien punten uit acht duels staat Liverpool op een derde plaats, met een punt minder dan koploper Leicester City.