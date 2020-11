Steven Berghuis kwaad op zichzelf: ‘Ik wil het niet als drempel zien’

Steven Berghuis begon zondagavond voor de tweede keer op rij vanuit de basis in het Nederlands elftal. De buitenspeler van Feyenoord kwam in de tweede helft tot twee keer toe in scoringspositie, maar slaagde er niet in om het net te laten bollen en baalt daar stevig van. In onderstaande video gaat Berghuis in op zijn optreden in het duel met Bosnië & Herzegovina (3-1 winst) en reageert hij op de gemiste kansen.