Kranten temperen euforie: ‘Dit leidt onherroepelijk tot meer problemen’

Oranje boekte zondagavond een 3-1 overwinning op Bosnië en Herzegovina, de eerste zege onder het bewind van Frank de Boer. Waar het Nederlands elftal met name in de eerste helft in aanvallend opzicht uitstekend speelde, kwamen na rust defensieve kwetsbaarheden aan het licht. De Nederlandse ochtendkranten waarschuwen dat dit Oranje tegen grotere landen kan gaan opbreken.

Trouw zag Oranje tegen Bosnië met ‘twee gezichten’ spelen. “Het speelde vooral in de eerste helft aanvallend heel aardig, in hoog tempo, maar bleek bij de tegenstoten ook regelmatig kwetsbaar. Die tekortkomingen werden slechts één keer afgestraft door de nummer 51 van de wereldranglijst - die ook nog vedette Dzeko moest missen wegens corona -, maar tegen grotere landen leidt het onherroepelijk tot meer problemen voor Oranje. Het gemis van Virgil van Dijk achterin kon daarbij moeilijk als excuus gelden”, zo luidt de conclusie.

De Boer reageert op rechtsback van Bosnië: 'Hij kon goed op iemand zijn voet staan'

“Frank de Boer is van de hatelijke nul (overwinningen) af. In zijn vijfde interland als eindverantwoordelijke boekte het aanvallende maar zo nu en dan gammele Oranje een broodnodige zege op de zwakke broeder in groep A1, Bosnië en Herzegovina”, schrijft De Telegraaf. “Prettiger nog voor hem dan dat de ban is gebroken, is het feit dat het met de ontwikkeling van de talentvolle jongeren en de gefaseerde terugkeer van geblesseerde spelers alleen maar beter kan worden. Dat moet ook, want tegen Bosnië en Herzegovina was Oranje periodes goed, maar bij vlagen bijzonder kwetsbaar.”

‘Het Oranje van De Boer krijgt vorm’, kopt het Algemeen Dagblad. De krant zag Davy Klaassen een ‘prima interland’ spelen en stelt dat Oranje met name aanvallend een uur lang ‘uitstekend’ was. “Met Steven Berghuis aan de rechterkant pakte dat tegen Bosnië prima uit. Waar het Nederlands elftal zich vorige maand in Zenica nog stukliep op een Bosnische muur (0-0), voetbalde het nu juist fris en gevarieerd, soepel tussen de linies door spelend. Met dank ook aan het dynamische middenveld én de opkomende backs aan beide kanten van het veld. Alleen controleur Klaassen en de beide centrumverdedigers dachten bij Oranje primair defensief.”

Een 4,5 en tweemaal een 8 voor fris Oranje in Amsterdam

Bekijk rapport Luuk de Jong ontving een laag cijfer voor zijn optreden tegen Bosnië-Herzegovina.

“Dat Bosnië na dik een uur spelen nog wat terugdeed, paste in zekere zin óók in het spelbeeld. Oranje was weliswaar vanaf de eerste minuut beter, maar gaf bij balverlies nog te vaak ruimtes weg voor counters”, concludeert het ochtendjournaal. De Volkskrant merkt op dat Oranje lang Bosnië ‘dartelde’. “De eerste overwinning van Frank de Boer als bondscoach ging gepaard met voetbal dat de glimlach liet doorbreken. Een vrolijk dansend Oranje, voortdurend in beweging, met de aanval als heilige graal van het spel.”

“Mooi kan voetbal zijn, zo bewees het Nederlands elftal, bij de volle omarming van de aanval. Het is ook veel leuker voor de voetballers zelf, als ze kunnen etaleren waartoe ze in staat zijn. Ja, af en toe oogde de tegenstoot van Bosnië gevaarlijk, maar dat kan ook bijna niet anders, als de andere ploeg zo aanvallend speelt, als het offensief bijna compleet is”, vervolgt de Volkskrant, dat Oranje een ‘hecht team’ noemt. “Oranje is niet het beste elftal van Europa, het is een fijn gezelschap, waarvan de spelers elkaars kwaliteiten onderkennen en elkaars zwaktes trachten te maskeren.”