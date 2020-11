'In Klaassen herken ik een jongen die een opleiding beveiliging is gaan volgen’

Hugo Borst heeft zondagavond met belangstelling gekeken naar het optreden van Davy Klaassen in de wedstrijd tussen Nederland en Bosnië & Herzegovina (3-1 winst). De Ajax-middenvelder speelde in een controlerende rol in het Nations League-duel en zijn spel riep bij Borst heimwee op naar Nigel de Jong en Mark van Bommel, het duo dat onder voormalig bondscoach Bert van Marwijk het blok vormde voor de achterhoede op het WK van 2010.

Bondscoach Frank de Boer gaf Klaassen de opdracht om ‘op het huis te passen’. “Nou, met lichte heimwee (had ik nooit gedacht) denk ik terug aan Van Bommel en Nigel de Jong. Dat waren uitsmijters”, schrijft Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “In Klaassen herken ik een jongen die direct na school een opleiding beveiliging is gaan volgen. Zijn pak is te groot. Tot zover de beeldspraak.”

De Boer reageert op rechtsback van Bosnië: 'Hij kon goed op iemand zijn voet staan'

Borst ziet het Nederlands elftal onder De Boer geen prijzen winnen. “Dit Nederlands elftal wint de Nations League niet (laat staan het EK). Dus of we wedstrijden tegen Bosnië en Polen winnen of niet, het zal uiteindelijk allemaal vergeefs zijn”, stelt de columnist. “Ons nationale elftal is aardig, bij vlagen goed, maar een hoofdprijs zit er niet in. Maar wat maakt het uit? Frank de Boer heeft weer een baan, het volk zijn brood & spelen.”

De zege op Bosnië & Herzegovina was belangrijk met oog op de WK-kwalificatie. “De overwinning op Bosnië betekent dat we groepshoofd zijn in de poule die ons naar het airco-WK in Qatar gaat brengen. Waar we in 2022 geen wereldkampioen worden, en ook geen tweede. Maar nu loop ik ernstig op de zaken vooruit. Eerst woensdag, Polen-uit. Een doelpunt maken we wel. Maar hoe krijgt Frank de Boer de beveiliging van ons huis op orde?”