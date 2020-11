Memphis Depay roept vraagtekens op: ‘Waarom begin je eraan?’

Rinus Israël is zeer te spreken over de manier waarop het Nederlands elftal zondagavond met 3-1 won van Bosnië & Herzegovina. De voormalig Oranje-international deelt namens De Telegraaf rapportcijfers uit en geeft geen enkele speler lager dan een 6,5. Memphis Depay beoordeelt hij met een zeven, maar desondanks heeft IJzeren Rinus genoeg aan te merken op het spel van de aanvalsleider van Oranje.

Israël geeft aan dat Depay soms prachtige dingen laat zien waar hij erg van kan genieten. “Maar er zijn ook zat momenten waarbij ik denk: waarom moet het allemaal zo erg ingewikkeld? Acties waarbij je vooraf al denkt, waarom begin je eraan? Het begint met prachtige bewegingen maar eindigt dan met simpel balverlies”, zo laat hij weten aan de krant. De oud-voetballer zag dat Depay niet plaatsgebonden was in de wedstrijd. “Als dat de opdracht was die bij zijn ’vrije’ rol hoorde, kan hij het zo invullen. Maar bij balverlies had de rechtsback van Bosnië wel meteen heerlijk de ruimte.”

Een 4,5 en tweemaal een 8 voor fris Oranje in Amsterdam

Memphis Depay werd in het spelersrapport van Voetbalzone beoordeeld met een 8. Bekijk rapport

Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong kregen het hoogste punt van Israël, namelijk een 7,5. “ls je twee doelpunten maakt, dominant aanwezig bent en je ploeg als aanvoerder goed leidt, kan je terugkijken op een prima avond. Tegen Spanje vond ik hem afgelopen week ook al een goede indruk maken”, zegt hij over Wijnaldum, die hij een ‘waardige aanvoerder’ noemt. Over De Jong: “Normaal ben ik niet zo’n fan van middenvelders die de bal lang bij zich houden. Ze moeten juist snel spelen. Maar bij Frenkie stoort me dat juist niet. Om de simpele reden dat hij altijd naar voren gericht is en er altijd iets goeds mee doet. Hij kan zich uit zo veel situaties draaien. Dat is knap. Omdat hij ook een of twee mensen kan uitspelen, creëert hij regelmatig een man-meer-situatie. Ik kijk echt met heel veel plezier naar zijn spel.”

De Boer reageert op rechtsback van Bosnië: 'Hij kon goed op iemand zijn voet staan'

Davy Klaassen maakte woensdag tegen Spanje (1-1) na een jarenlange afwezigheid zijn rentree in het shirt van Oranje en maakte in dat duel een goede indruk. Zondag kreeg hij een basisplaats van De Boer. De Ajacied krijgt voor zijn optreden tegen Bosnië & Herzegovina een zeven. “Ik vind het terecht dat hij weer is opgenomen in het Nederlands elftal”, aldus Israël. “Bij Werder Bremen heeft hij in de Duitse Bundesliga geleerd hoe het is om achter een tegenstander aan te lopen. Daar is hij niet slechter van geworden. Dat hij een goede aanvallende middenvelder is wisten we al vanuit zijn Ajax-periode. Nu staat hij op een positie waarbij hij meer ruimte heeft en de tegenstander niet voortdurend bovenop zijn lip zit.”

Rapportcijfers Rinus Israël: Krul 7; Dumfries 6,5, De Vrij 7, Blind 6,5, Wijndal 7; Klaassen 7, Wijnaldum 7,5, F. De Jong 7,5; Berghuis 7, L. De Jong 6,5, Depay 7.