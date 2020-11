Valentijn Driessen: 'Zo ben je bij voorbaat kansloos om te winnen bij Polen’

Valentijn Driessen is zeer te spreken over de manier waarop Georginio Wijnaldum zondagavond speelde in de met 3-1 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Bosnië & Herzegovina. De chef voetbal van De Telegraaf is echter kritisch op de manier waarop het team van bondscoach verdedigde en veel kansen weggaf in de Johan Cruijff ArenA. Driessen vindt dat niemand zich zand in de ogen moet laten strooien door de overwinning: “Tegenover de karrenvracht aan Nederlandse kansen stond een zee aan mogelijkheden voor de Bosniërs”, aldus Driessen.

Zondagavond werd slechts een van de vele kansen benut door de bezoekers. “Maar in Chorzow (zondag tegen Polen, red.) weet de Nederlandse verdediging zich geconfronteerd met Robert Lewandowski. De beste spits van de wereld zou zich in de Johan Cruijff ArenA tussen Dumfries, De Vrij, Blind en Wijndal als een kind in een snoepwinkel wanen, zoveel ruimte als de vier weggaven. De organisatie achterin zal stevig aangehaald moeten worden.”

De Boer koos voor Wijnaldum als aanvallende middenvelder en dat pakte goed uit. De dertigjarige Liverpool-middenvelder scoorde twee keer. “Wijnaldum deed het op zijn favoriete positie met twee doelpunten meer dan verdienstelijk en tegelijkertijd kwamen de automatismen met de zwervende Depay weer aan de oppervlakte”, zo zag Driessen. “Niet voor niets was de aanvaller van Olympique Lyon betrokken bij alle treffers van Oranje. De derde nam hij voor eigen rekening.”

De Boer reageert op rechtsback van Bosnië: 'Hij kon goed op iemand zijn voet staan'

Driessen denkt dat De Boer er tegen Polen goed aan doet om vast te houden aan Wijnaldum in een offensieve rol op het middenveld. “En dan lijken de Polen tevens de ideale opponent om met Depay in de punt van de aanval te beginnen”, stelt hij voor. “Met bijkomend voordeel dat de bondscoach een breekijzer achter de hand heeft voor het geval hij iets moet forceren in Chorzow. Andere smaken voor dit klusje zijn nauwelijks voorhanden, hoewel De Boer denkt aan Dumfries als optie.”

Daar waar Oranje in aanvallend opzicht indruk maakte, liet de ploeg in verdedigend opzicht steekjes vallen. Driessen noemt het een punt van zorg. Volgens hem is het voor De Boer wachten op het moment dat hij het geblesseerde duo Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk terug heeft. "De stopper van Juventus hoopt eind van de maand zijn rentree te maken. Zijn collega bij Liverpool en aanvoerder van Oranje is er veel langer uit en de bondscoach moet hopen dat hij op tijd terug is voor EURO 2020 volgende zomer. Want een elftal dat acht kansen weggeeft in een wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina is bij voorbaat kansloos voor de Europese titel en ook kansloos om bij Polen te winnen.”