Van Hanegem hoopt op doorbraak van Oranje-talenten: ‘Zij hebben iets extra’s’

Willem van Hanegem vindt dat het niveau van het Nederlands elftal omhoog moet wanneer het team van bondscoach Frank de Boer een rol van betekenis wil spelen op het EK. Na de 3-1 overwinning op Bosnië & Herzegovina van zondagavond is de oud-voetballer kritisch over het spel van Oranje en de manier van verdedigen. Met name in verdedigend opzicht ziet Van Hanegem veel ruimte voor verbetering. “Bosnië had voor rust zomaar drie goals kunnen maken, ze maakten er eentje na rust en misten nog een grote kans”, aldus de Kromme.

Op de flanken zag Van Hanegem de Nederlandse backs Denzel Dumfries en Owen Wijndal veel opkomen. “Bij Dumfries ging dat soms prima, hij bereidde de 1-0 en na rust de 3-0 voor, maar Wijndal was minder succesvol met zijn voorzetten. In defensief opzicht lieten beide spelers nog wel eens een steek vallen. Dat leverde nogal wat gevaar op tegen een ploeg die het allemaal wel prima vond”, schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Van Hanegem vindt dat Bosnië & Herzegovina weinig weerstand bood en Oranje liet doen wat het wilde. “Als je dan toch zoveel gevaarlijke momenten weggeeft, dan mag je daar best vraagtekens bij zetten. Dat viel mij tegen. Daarom sluit ik na de eerste overwinning van Frank de Boer nog niet aan in de polonaise.”

“Als straks de echte landen voorbijkomen, moet het niveau omhoog. Dan denk ik niet dat we aan kunnen komen met Luuk de Jong als basisspeler. Bij Sevilla doet hij het niet onaardig, maar in Oranje komt hij in het stuk niet voor. Gebruik hem alleen als breekijzer”, stelt Van Hanegem voor. “Memphis moest door hem naar de linkerkant, maar daar liep hij niet al te vaak. Al had hij goede momenten.” Ook Steven Berghuis liet volgens van Hanegem goede dingen zien. De aanvoerder van Feyenoord werd afgelopen woensdag tegen Spanje (1-1) vervangen door Calvin Stengs. Toen vond Van Hanegem Stengs het ‘veel beter’ doen dan Berghuis. “Maar dat had ook te maken met de fase waar de wedstrijd in beland was toen Stengs inviel. Daarom vond ik het prima van De Boer om Berghuis de kans te geven.”

De Boer koos zondagavond voor een middenveld bestaande uit Frenkie de Jong, Davy Klaassen en Georignio Wijnaldum. Laatstgenoemde stond opgesteld als de meest naar voren geschoven middenvelder. Van Hanegem denkt dat dit het beste is voor het Nederlands elftal. “Hij brengt diepte en hij maakt veel goals, al doet Donny van de Beek dat ook. Davy Klaassen op het middenveld kan ook prima, maar laten we niet roepen dat Marten de Roon daar dan helemaal niet meer nodig is. Die jongen heeft zich bewezen, zeker in wedstrijden tegen de grote landen. Maar net als bij Hans Hateboer doen mensen daar te vaak laatdunkend over.”

Van Hanegem hoopt op weg naar het EK dat twee toptalenten van PSV naam gaan maken in het Nederlands elftal. “Persoonlijk wacht ik op de doorbraak van Donyell Malen en Mo Ihattaren bij Oranje. Die twee jongens hebben iets extra's, die kunnen de ploeg wel verder brengen”, vindt de voormalig Oranje-international. “Bij Ronald Koeman lag alles wel vast, onder De Boer ligt het weer open en daar moeten ze vol voor gaan. En dat kan. Tegen Bosnië hebben volgens mij weinig spelers duidelijk gemaakt dat ze onaantastbaar zijn in dit elftal. Nee hoor, ook Wijndal niet. Die jongen speelde helemaal niet slecht, maar ik zag hem tegen Spanje vooral voorzetten tegen een tegenstander aan schieten en tegen Bosnië nog te moeizaam verdedigen. Als we echt iets willen op het EK, moet het beter.”