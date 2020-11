Argentijns recordinternational en tweevoudig CL-winnaar zet punt achter carrière

Javier Mascherano heeft per direct een punt achter zijn actieve carrière gezet, zo maakt hij zondag op een persconferentie bekend. De 36-jarige defensieve middenvelder annex centrumverdediger bracht het laatste jaar van zijn loopbaan door bij Club Estudiantes de La Plata. Mascherano is voorlopig recordinternational voor Argentinië met maar liefst 147 interlands.

“Ik wil aankondigen dat ik vandaag een punt zet achter mijn profloopbaan. Ik wil deze club bedanken voor de mogelijkheid om mijn carrière af te sluiten in Argentinië”, zegt Mascherano op de belegde persconferentie. Uiteindelijk speelde de middenvelder annex verdediger slechts tien officiële wedstrijden voor Estudiantes, doordat de Argentijnse competitie lang stillag vanwege de coronacrisis. Mascherano koos in januari van dit kalenderjaar voor een terugkeer naar zijn thuisland, nadat hij twee jaar bij het Chinese Hebei China Fortune had doorgebracht.

Hebei China Fortune telde in januari 2018 nog 5,5 miljoen euro neer om Mascherano over te nemen voor Barcelona, waar hij de grootste successen in zijn loopbaan vierde. In de bijna acht jaar die hij voor de Catalanen speelde, kon hij twee Champions Leagues, twee WK’s voor clubteams, een Europese Supercup, vijf Spaanse landstitels, vijf keer de Copa del Rey en drie keer de Spaanse Supercup op zijn palmares bijschrijven. Barcelona haalde Mascherano in 2010 weg bij Liverpool, dat hem op zijn beurt had overgenomen van West Ham United. Mascherano werd opgeleid door River Plate en speelde voor het Braziliaanse Cortinthians, alvorens West Ham United zijn eerste halte in Europa was.

Op dat moment had hij al zijn debuut voor de Argentijnse nationale ploeg gemaakt en uiteindelijk zou hij tot 147 interlands komen. Daarin pakte hij overigens nooit een prijs met Argentinië, al won hij in 2004 in Athene en in 2008 in Peking wel een gouden medaille op de Olympische Spelen. In 2014 speelde hij wel met Argentinië een WK-finale, die verloren ging tegen Duitsland.

De Argentijnen schakelden in de halve finale Oranje uit en Mascherano liep in die wedstrijd na een duel met Arjen Robben een opmerkelijke blessure op: een gescheurde anus. “De pijn was verschrikkelijk. Robben raakte de bal nog een keer, verloor een seconde en toen zag ik kans om in te grijpen. Ik had er ook uitgestuurd kunnen worden of het had een strafschop kunnen worden. Maar ik heb geluk gehad. Om in de finale te komen heb je soms een beetje geluk nodig.”