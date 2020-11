Kraay geïmponeerd: ‘Overal liggen ledematen en hij mankeert helemaal niks'

Denzel Dumfries leverde zondagavond twee assists tijdens het met 3-1 gewonnen Nations League-duel van Oranje met Bosnië en Herzegovina. Vooral de tweede keer dat de vleugelverdediger van PSV als aangever fungeerde, maakte indruk op Hans Kraay junior. Dumfries won een duel in het strafschopgebied van Bosnië en leverde de bal vervolgens af bij Memphis Depay, die voor open doel raak schoot.

Met 54 minuten op de klok leek een hakje van Steven Berghuis aanvankelijk onderschept te worden door Sead Kolašinac. Dumfries stopte echter niet met lopen en denderde langs de back van Arsenal, die naar de grond ging en naar zijn knie greep. Voor het doel werd vervolgens Depay gevonden, die geen fout maakte. “Dit is geweldig!”, zegt Kraay jr. bij FOX Sports. “Er ligt ergens een achillespees los, er ligt een knieschijfje. Overal liggen ledematen en hij mankeert helemaal niks. Die Dumfries! Je kan niet iedereen als Dumfries en Wijnaldum hebben, maar er zit wel frisheid in.”

Depay pikt ook zijn goaltje mee. Na het hakje van Berghuis en de strakke voorzet van Dumfries tikt de aanvaller binnen. 3-0 voor Oranje. #NEDBOS #NationsLeague pic.twitter.com/c18GWa6v3S — NOS Sport (@NOSsport) November 15, 2020

“Maar los van Wijnaldum en Dumfries, heb je ook een uitstekende Davy Klaassen, een uitstekende Frenkie de Jong. Wijndal speelde goed. Er waren er niet heel veel die teleurstelden. Luuk de Jong vond ik niet geweldig en Daley Blind en Stefan de Vrij waren kwetsbaar”, gaat de analist verder. Voornamelijk Georginio Wijnaldum, die twee doelpunten voor zijn rekening nam, kan rekenen op lovende woorden van Kraay.

“Wijnaldum... Ja, weet je. Aan hem hoef je het nooit te vragen”, stelt Kraay. “Hij doet alles wat je als trainer of medespeler wil. Niet omdat hij nu twee keer gescoord heeft, dat is heerlijk. Maar hij is altijd waar je hem nodig hebt, hij maakt altijd vuile meters. Het maakt hem niet uit of hij op tien speelt of op negenenhalf. Dit is gewoon dé ideale teamspeler. Veel mensen zeggen: ‘Wat moet Wijnaldum bij Barcelona?’ Veel. Dat hij op leeftijd is? Tja, dan kan je hem zes in plaats van negen jaar gebruiken. Met zijn fysiek speelt hij nog drie, vier of vijf jaar in de top.”

Ook Depay maakte een goede indruk op Kraay. “Frank de Boer heeft waarschijnlijk gezegd: ‘Je gaat heel veel vrijheid krijgen rond Luuk de Jong, ik wil dat je er heel dicht bij speelt'. Tegen Spanje speelde hij te ver bij hem vandaan komt. Hij moest ook niet teveel in de bal komen. Als De Boer dat daadwerkelijk gezegd heeft, ook dat Depay voor diepte moest zorgen: dat is belangrijker dan wat voor tactisch plan dan ook.”