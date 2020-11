Studio Voetbal kritisch: ‘Hij raakte vandaag natuurlijk geen knikker’

Luuk de Jong maakte zondagavond tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Bosnië-Herzegovina geen goede indruk op Rafael van der Vaart. De spits van Oranje kwam in de eerste helft tot scoren, maar zijn treffer werd ten onrechte afgekeurd. De analisten van Studio Voetbal merken op dat De Jong behoudens dat moment nauwelijks in het stuk voorkwam, mede omdat hij niet werd opgezocht door zijn ploeggenoten.

"Hij raakte vandaag natuurlijk eigenlijk geen knikker", luidt de conclusie van Rafael van der Vaart in het avondprogramma. Theo Janssen beaamt dat De Jong 'niet heel sterk' speelde. "Hij kwam niet heel veel in het spel voor. Zijn afgekeurde goal was gewoon een zuivere goal, maar verder heb je hem niet echt gezien." Pierre van Hooijdonk vindt het desondanks logisch dat Memphis Depay, die een voorkeur heeft voor de spitspositie, aantrad vanaf de linkerflank. “Ik zou Depay tegen landen als Bosnië-Herzegovina vanaf links laten spelen. Tegen zulke landen zou ik echt met een targetman spelen", verdedigt Van Hooijdonk de basisplaats van De Jong onder Frank de Boer.

"Tegen heel sterke landen zou je met Depay in de spits kunnen spelen, want dat heeft hij in de Nations League ook bewezen. Dan heb je wat meer snelheid voorin en is het wat makkelijker om eventueel te counteren", legt de voormalig spits uit. Hoewel Janssen aangeeft dat De Jong niet sterk speelde, benadrukt hij wel dat de aanvaller waarde heeft voor Oranje. "Hij houdt wel mensen bezig achterin. Daardoor krijgen andere spelers de ruimte", merkt de oud-middenvelder op. 'Luuk werkt altijd keihard voor het elftal en wil druk zetten, maar voetballend heeft hij gewoon moeite. Dat is een minder punt van hem. Hij is afhankelijk van voorzetten, maar die kwamen er vandaag bijna niet. Dan heb je minder aan Luuk."

Volgens Van Hooijdonk was Oranje voetballend zo duidelijk de baas, dat de spelers niet de neiging hadden om de bal 'richting Luuk te gooien'. "Voetballend sneden ze er telkens vanaf links en rechts dwars doorheen", concludeert hij. De Jong werd in het rapport van Voetbalzone beoordeeld met een 4,5. Hij speelde afgezien van zijn doelpunt geen gelukkige wedstrijd. In de negentiende minuut kwam De Jong voor het eerst serieus voor in het spel voor na een messcherpe steekpass van Steven Berghuis, maar hij had te veel tijd nodig om de bal goed klaar te leggen en kwam niet tot een goed schot op doel. Zeven minuten voor de pauze haalde De Jong de angel uit een veelbelovende aanval, middels een ondermaatse pass op Owen Wijndal die ter ver richting de zijkant werd verstuurd. Na de pauze was De Jong helemaal onzichtbaar.