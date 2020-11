Van Hooijdonk geniet: ‘Het is fantastisch hoe hij nu voor de camera staat’

Memphis Depay was na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Bosnië-Herzegovina (3-1) in voor een dolletje met verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS. Stekelenburg begon het interview met de vraag of Depay een fijne avond heeft beleefd en daar reageert de aanvaller van Oranje, goed voor één doelpunt in de Johan Cruijff ArenA, met een glimlach op. Rafael van der Vaart, als analist aanwezig in de studio, genoot van de beelden.

"Ik had als eerste vraag verwacht: hoe bevalt je leven als linksbuiten?”, grapt Depay. Hij refereert aan een interview dat hij zaterdag had met de NOS, waarin hij die vraag als eerste kreeg voorgelegd. "Wat een beginnende vraag... Goedemiddag", reageerde Depay toen, om eraan toe te voegen dat hij het liefst in de spitspositie opereert. Dat herhaalt hij in het interview na de wedstrijd. "Mijn voorkeur is de spitspositie, maar als ik de rol als linksbuiten kan invullen zoals vandaag, tegen een ploeg waartegen we vaak de bal hebben, dan is dat lekker."

Een 4,5 en tweemaal een 8 voor fris Oranje in Amsterdam

Memphis Depay werd in het spelersrapport van Voetbalzone beoordeeld met een 8. Bekijk rapport

Dat hij zaterdag andermaal een vraag kreeg over zijn positie, zit hem niet dwars. " Het is meer een lolletje, niets serieus", vertelt hij over zijn reactie van zaterdag. "Het is gewoon een spelletje, I guess." De aanvaller steekt op bepaalde gebieden beter in zijn vel dan voorheen en laat zich minder makkelijk van de leg brengen door moeilijke of vijandige vragen. "Ik heb ook gezegd dat ik ook ouder word. Een paar jaar geleden stond ik er anders op bij mensen. Ze hadden een mening over een jonge jongen die ze niet eens kenden. Nu leren mensen me ook kennen. Ik ben zelf ook iets rustiger geworden."

"Ik sta niet boven het team", zegt Depay over het feit dat hij niet op zijn favoriete positie speelt. "Ik moet gewoon laten zien dat ik in de basis hoor. Ik wil ook belangrijk zijn voor dit team." Depay was in 58 interlands goed voor 20 doelpunten en is uitgegroeid tot een van de smaakmakers in de ploeg. "Toen ik er net bij kwam, heb ik enorm veel inspiratie opgedaan bij de grote mannen voorin. Ik heb ook nog even met Rafael zelf gespeeld. Dat inspireert mij en dat wil ik gewoon doortrekken. Dan moet je zulke wedstrijden winnen en dat was vandaag het geval, al vind ik dat we met 4-0 of 5-0 hadden moeten winnen."

Rafael van der Vaart kreeg Engelse les van Memphis Depay ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 15 november 2020

In de studio werd het interview van Depay kort nabesproken. "Het is fantastisch hoe hij nu voor de camera staat", meende Pierre van Hooijdonk. "Voor mij is dat, buiten het voetballende gedeelte, het grote verschil met een aantal jaar geleden: zijn glimlach. Hij is open, durft te lachen... Dan krijg je die interactie wel." Van der Vaart was het daar volledig mee eens. "Hij kijkt heerlijk uit zijn ogen. Je kunt ook een keer iets kritisch tegen hem zeggen, daar wordt hij niet meteen meer boos om. Hij voelt zich gewoon heerlijk op het moment."