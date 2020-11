Van der Vaart: ‘De interviews met hem mogen van mij een halfuur duren’

Owen Wijndal speelde zondagavond in het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina zijn derde interland voor Oranje. De twintigjarige vleugelverdediger van AZ stond 79 minuten binnen de lijnen en werd in de slotfase vervangen door Patrick van Aanholt. Wijndal verschijnt na afloop voor de camera van de NOS en maakt in dat interview een goede indruk op analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, die hem overigens ook een uitstekende wedstrijd vonden spelen.

Verslaggever Arno Vermeulen merkt op dat Wijndal in de eerste helft de diepste speler bij Oranje was en vraagt zich af of dit opzet was. “Nee, maar we spelen met aanvallende backs. Dat zie je ook bij Denzel (Dumfries, red.), die geeft twee assists vandaag. Dat ik af en toe wat hoger uitkom, vind ik ook wel leuk om te doen en het biedt andere jongens de mogelijkheid om een actie te maken”, antwoordt Wijndal. Vermeulen wijst vervolgens op de samenwerking met Memphis Depay op de linkerflank.

“Ja, ik denk dat het wel lekker gaat. We praten veel met elkaar. Op en buiten het veld hebben we een klik, ik kan hem altijd inspelen en hij is een fantastische voetballer. Het is lekker om daarachter te spelen”, vertelt de jonge vleugelverdediger. Hij krijgt te horen dat het maken van doelpunten voorlopig nog niet echt aan hem besteed is. “Dat is een ontwikkelpuntje, maar ik moet sowieso vaker gaan schieten. Ik heb best een goed schot, alleen vaak denk ik nog eerder aan een voorzet.”

“Het ging wat moeizamer na rust, we kregen er minder goed druk op en de tweede ballen waren meer voor hen. Maar ik had het gevoel dat we de wedstrijd over de streep zouden trekken, zeker nadat we 3-0 maakten en wat vrijer konden voetballen. Op een gegeven moment gaven we bij 3-1 op de zestien een vrije trap weg en ik dacht: als deze erin gaat, wordt het nog even spannend. Gelukkig is dat niet gebeurd”, analyseert Wijndal het wedstrijdverloop. Vermeulen vraagt hem tot slot of hij komende woensdag tegen Polen andermaal in de basiself zal staan. “Dat weet ik nog steeds niet.”

Wijndal loopt met een brede lach weg en neemt afscheid van Vermeulen door ‘alstublieft, bedankt’ te zeggen. “Goede gast!”, roept presentator Tom Egbers na het zien van de beelden. “De interviews met hem mogen van mij een halfuur duren. Leuk hoe hij praat, toch?”, beaamt Van der Vaart. Van Hooijdonk noemt Wijndal een ‘spontaan ventje’. “Hij speelde heel erg goed, vooral in de eerste helft was hij nadrukkelijk aanwezig en kwam hij heel erg vaak voorin. De samenwerking met Memphis klopt, het zag er leuk en goed uit op de momenten dat ze aan het combineren waren. Ik denk dat hij hem ook wel vaak kwijt is geweest, want Memphis was lekker over het hele veld aan het spelen. Maar: uitstekende linksback.”