Cambuur geeft Almere City ongekend pak slaag in topduel: 7-2

SC Cambuur heeft zich zondagavond op uitmuntende wijze hersteld van de 2-3 nederlaag tegen Jong Ajax een week geleden. Het team van trainer Henk de Jong zegevierde in de topper tegen Almere City FC in de Keuken Kampioen Divisie met liefst 7-2. Door de riante zege komen de Friezen op twee en drie punten van respectievelijk Almere City en De Graafschap en bovendien met een competitieduel minder in de benen.

De start van Cambuur was veelbelovend: na drie minuten spelen werd Giovanni Korte weggestoken en hij legde de bal goed terug op Mitchel Paulissen, die de bal onberispelijk achter doelman Michael Woud schoot. Het antwoord van Almere City volgde echter zes minuten later toen een voorzet annex schot van Delvechio Blackson over Sonny Stevens vloog: 1-1. Niemand had kunnen voorzien dat het duel in Leeuwarden uiteindelijk in 7-2 zou eindigen.

Het team van De Jong dwong in het restant van de eerste helft een ruststand van 4-1 af. Een listige corner van Mees Hoedemakers na 24 minuten spelen werd door Erik Schouten binnengekopt bij de eerste paal: 2-1. Na een half uur spelen werd een afvallende bal door Jamie Jacobs snoeihard tegen de touwen geschoten en twee minuten later was het Michael Breij die vanaf een kleine twintig meter de bal met een harde schuiver binnenwerkte: 3-1 en 4-1.

Almere stond aan het begin van de tweede helft op een tweesprong: de schade beperken of een memorabele comeback forceren. De ploeg van Tobiasen keek na 53 minuten spelen echter al tegen een 7-1 achterstand aan. Na een overname op het middenveld was het Robert Mühren die kon opstomen en via de handen van Woud en de lat de 5-1 binnenschoot. Het vijfde en zesde doelpunt van de Friezen viel snel achter elkaar.

Eerst was het Mühren die van dichtbij kon binnenwerken na een corner en enkele tellen later was het Korte die op zijn beurt de bal van dichtbij tegen de touwen werkte: 6-1 en 7-1. Dat er niet meer Friese doelpunten vielen was vooral aan een combinatie van Woud en een gebrekkige afronding van Cambuur te wijten. Bij de thuisploeg maakte Ragnar Oratmangoen zeventien minuten voor tijd zijn rentree na bijna twee maanden blessureleed. In de extra tijd bepaalde Damon Mirani de eindstand: 7-2.

Cambuur wacht komende donderdag opnieuw een topduel. Dan staat het bezoek aan De Graafschap op het programma. Almere City hoopt twee dagen later beter voor de dag te komen als Go Ahead Eagles op bezoek komt.

