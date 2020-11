De Boer kritisch op Frenkie de Jong: ‘Hij brengt Denzel in de problemen’

Frank de Boer is blij en opgelucht met zijn eerste overwinning als bondscoach van het Nederlands elftal. Door doelpunten van Georginio Wijnaldum (tweemaal) en Memphis Depay werd er in de Johan Cruijff ArenA met 3-1 gewonnen van Bosnië en Herzegovina in het kader van de Nations League. De Boer stipt na afloop in gesprek met de NOS wel aan dat zijn ploeg het misschien te spannend maakte.

“Het is jammer dat er geen VAR was, anders hadden we al zeker met 3-0 voor gestaan”, zo wijst De Boer op de onterecht afgekeurde goal van Luuk de Jong in de eerste helft wegens buitenspel. “Er waren nog een paar mogelijkheden en we hebben onszelf niet beloond. We hebben een aantal halve kansen weggegeven, vooral schietkansen op de zestien. Dat moet beter. Op een gegeven moment maakte Frenkie de Jong een pirouette en hij vond dat er een overtreding werd gemaakt. Hij ging even naar de scheidsrechter en toen stonden er ineens twee mensen bij één man. Uiteindelijk komt daardoor Denzel in de problemen, we moeten zorgen dat dit niet gebeurt.”

Een 4,5 en tweemaal een 8 voor fris Oranje in Amsterdam

Voetbalzone kende rapportcijers toe aan de spelers van Oranje. Lees artikel

“We hanteerden een hoog tempo en hadden veel beweging. We hadden diepte achter de laatste linie en speelden goed tussen de linies. Daar hadden zij heel veel moeite mee”, zo analyseert de keuzeheer het wedstrijdverloop. “We hebben vooraf als staf aangegeven: Vooral de eerste 20 à 25 minuten vol gas geven en het verschil proberen te maken met een hoog baltempo. Dat hebben ze fantastisch gedaan.”

De Boer krijgt de vraag waarom dit in de eerste vier wedstrijden onder zijn leiding niet lukte. “Als we dat wisten, dan was ik waarschijnlijk de beste trainer van de hele wereld”, antwoordt hij met een lach. “We hebben van tevoren aangegeven: als je er niet doorheen komt, is een lange bal op Luuk de Jong helemaal niet smerig. Dat gevoel hebben we in Nederland misschien wel, het leeft ook bij de spelers. Maar als je er niet doorheen komt, moet je wel eens opportunistisch spelen. We hebben het goed afgewisseld. Ik ben blij om te zien dat het zo ging.”