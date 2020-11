Van der Vaart geniet van ‘wereldtop’ bij Oranje: ‘Ik noem het schijt aan alles’

Het Nederlands elftal boekte zondagavond zijn eerste overwinning onder het bewind van Frank de Boer. Memphis Depay nam in het met 3-1 gewonnen Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina een doelpunt voor zijn rekening en kan na afloop rekenen op lovende commentaren van Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. Eerstgenoemde noemt de aanvaller van Olympique Lyon bij de NOS zelfs ‘onze wereldtop’.

“Ik heb zó genoten”, zo begint Van der Vaart zijn analyse.”Het lef, ik noem het even schijt aan alles. Hij krijgt veel over zich heen, als ze slecht spelen krijgt hij de schuld. Maar je ziet dat hij vandaag met een houding speelt: oké, dan wil ik de schuld kunnen krijgen. Hij wilde iedere bal hebben en er lukte ook heel veel. Dit is gewoon zo’n geweldige speler. Natuurlijk zie ik dat hij het tegen Spanje even niet brengt, maar dit is met Frenkie gewoon veruit onze beste speler.”

Presentator Tom Egbers vraagt Van der Vaart of hij Depay ‘wereldtop’ vindt. “Je speelt vandaag niet tegen de wereldtop, maar je moet het toch maar even doen. Voor mij laat hij de laatste tijd steeds meer zien dat hij onze wereldtop is. Frenkie en hij zijn onmisbare spelers. Zeker als de verdedigers terugkomen, zijn we zo ongelofelijk sterk”, antwoordt de oud-middenvelder. Pierre van Hooijdonk krijgt vervolgens van Egbers de vraag of Depay het best rendeert als spits of als linksbuiten, waar hij tegen Spanje (1-1) en Bosnië en Herzegovina speelde bij Oranje.

“Ik vind dat wanneer je tegen hele sterke landen speelt, hij in de spits prima uit de voeten kan. Dat heeft hij bewezen in de Nations League die we hiervoor hebben gespeeld, tegen Frankrijk en Duitsland. In de vrije rol vind ik hem ook fantastisch. Met Luuk de Jong is er altijd iemand in de spits, laat Depay maar een beetje zwerven over het veld”, stelt Van Hooijdonk. Daar is Van der Vaart het mee eens. “Je moet Memphis laten en geen opdrachten meegeven”, haakt Van der Vaart in. “Volgens mij begrepen Ronald Koeman en Frank de Boer dat. Je moet hem zijn gang laten gaan óf niet selecteren.”