Ruud Gullit looft Oranje-international: ‘Hij lijkt een beetje op Hakim Ziyech’

Steven Berghuis was zondagavond een van de betere spelers van het Nederlands elftal in het Nations League-duel met Bosnië-Herzegovina (3-1). De aanvaller van Feyenoord werd in de slotfase vervangen door Calvin Stengs, waarvan gedacht werd dat hij wellicht in de basis zou starten. Ruud Gullit heeft hoge verwachtingen van de aanvaller van AZ, zo bleek in de uitzending van het programma van Rondo bij Ziggo Sport.

“Steven Berghuis speelde goed vandaag”, startte Jack van Gelder. Ruud Gullit: “Ja, hij had een goal moeten maken. Hij had een actie met Memphis Depay, die had hij moeten maken. Weet je wie ook heel goed zou kunnen zijn als… Calvin Stengs. Dat is een speler die lijkt een beetje op Hakim Ziyech. In zijn manier van voetballen. Hij wil ook die passjes geven. Stengs deed het afgelopen week ook heel goed aan de buitenkant. Wachten op Dumfries.”

“Hij heeft dat ook, maar hij moet alleen nog groeien. Constanter worden en op een hoog niveau spelen”, benadrukte Gullit, die naast AZ-trainer Arne Slot zat. Ziggo Sport toonde vervolgens beelden van Stengs, terwijl Van Gelder aangaf dat Stengs ‘iets fabelachtigs mooi heeft’. “En soms is het een A-junior”, verwees de presentator naar wat minder gelukkige momenten van de aanvaller. “Herken hij dat, Arne?”

“Ik vind de discussie over als het om Berghuis en hem gaat wel interessant”, reageerde de trainer van AZ. “Wat ik elke keer tegen hem zeg, is dat ik graag zou zien is dat hij net zo beslissend wordt voor AZ als Steven voor Feyenoord is. Als je zo’n goede voetballer bent als Calvin is, dan moet hij naar meer rendement naar goals en assists toe. Dat is ook wel iets wat hij zich voor dit seizoen had voorgenomen.”

“Maar ja, hij heeft een redelijk ongelukkig begin van het seizoen gehad. Met blessureleed en een rode kaart”, vervolgde Slot. Marco van Basten merkte op dat Stengs vaak nonchalant overkomt. “Dat is wel vaak zo bij sierlijke spelers. Dan zit het ook vaak tegen nonchalance aan", antwoordde de coach van AZ. "Calvin werkt ook heel hard zonder bal. Die kan dus veel lopen en ook op hoge snelheid veel meters maken. Dat vind ik ook een kwaliteit. Dat hij niet alleen aan de bal zo goed is, maar ook verdedigend heel veel meters maakt. Calvin is een heel mooie voetballer, maar ik vind dat zijn rendement omhoog moet.”