Turkije wint heerlijk Nations League-duel met vijf goals en rode kaart

Turkije heeft na zondagavond eindelijk de eerste overwinning in de Nations League binnen. Het team van bondscoach Senol Günes was in het Sükrü Saracoglu met 3-2 te sterk voor Rusland, dat na 24 minuten spelen al met tien man op het veld stond. Het was niet alleen de eerste zege van Turkije in Groep 3 van Divisie B, maar ook de eerste nederlaag van Rusland. Als Servië later vanavond in en tegen Hongarije wint, kan het pas écht alle kanten nog op.

Turkije kende een slechte start: Merih Demiral verloor in het strafschopgebied de controle over de bal na een pass van Mert Gunok. En toen schakelde Rusland bijzonder snel, daar Daler Kuzyayev door de Turkse defensie snelde en Denis Cheryshev afrondde: 0-1. Na 24 minuten spelen volgde een cruciale beslissing. Andrey Semenov kreeg een rode kaart omdat hij als laatste man Cenk Tosun ten val bracht, al pakte de aanvaller ook de verdediger beet. De scheidsrechter was onverbiddelijk en trok rood.

Turkije boog de achterstand nog voor rust in een voorsprong om. Twee minuten na de overtalsituatie verscheen al de gelijkmaker op het scorebord. Uit een voorzet van Caner Erkin vanaf links kopte Kenan Karaman de bal bij de eerste paal achter Guilherme: 1-1. Na iets meer dan een half uur spelen volgde de tweede treffer van Turkije. Cengiz Ünder ontving in het strafschopgebied de bal van Kaan Ayhan en mikte het leer via de binnenkant van de linkerpaal achter Guilherme: 2-1.

De tweede helft werd toch spannender dan verwacht, zelfs toen Turkije zeven minuten na rust op 3-1 kwam. Ozan Tufan ging gretig naar de grond na een tackle van Kuzyayev op de bal én zijn tegenstander. Tosun maakte vanaf elf meter geen fout: 3-1. Toch kwam Rusland enkele minuten later op 3-2 toen Vyacheslav Karavaev de bal nét voor de achterlijn binnenhield en Kuzyayev vanaf enkele meters kon scoren. Meer doelpunten vielen er echter niet in Istanbul.