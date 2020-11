Een 4,5 en tweemaal een 8 voor fris Oranje in Amsterdam

Het Nederlands elftal heeft zondagavond in de groepsfase van de Nations League gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Na een dubbelslag van Georginio Wijnaldum en een treffer van Memphis Depay werd het 3-1 in de Johan Cruijff ArenA. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van het Nederlands elftal met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Bosnië-Herzegovina

SPELER CIJFER Tim Krul 6,5 Denzel Dumfries 7 Stefan de Vrij 5 Daley Blind 6,5 Owen Wijndal 7,5 Davy Klaassen 7 Georginio Wijnaldum 8 Frenkie de Jong 7,5 Steven Berghuis 7,5 Luuk de Jong 4,5 Memphis Depay 8

Cijfers Oranje

Tim Krul: 6,5

De doelman bereikte de mijlpaal van tien interlands op zijn 32ste en was daarmee de oudste international sinds Arnold Mühren in 1987 ten tijde van zijn tiende optreden voor Oranje. Krul werd eenmaal gepasseerd en moest enkele keren handelend optreden. Hij kwam in de zevende minuut tijdig en ver zijn doel uit na een korte kopbal van De Vrij; een Bosnische voorzet had hij halverwege de eerste helft in twee instanties klem, terwijl hij een inzet van Rade Krunic meteen onschadelijk maakte.

Denzel Dumfries: 7

De rechtsback slaagde er tegen Spanje ondanks twee gevaarlijke voorzetten niet in om een assist te geven, maar dat gebeurde tegen Bosnië-Herzegovina al na vijf minuten. Na een goede loopactie van Dumfries leverde hij een strakke pass van Wijnaldum, die resulteerde in de 1-0. De PSV'er verzorgde ook de assist bij de 3-0 van Depay, door zijn onverzettelijkheid in een lastig duel om de bal. In het tweede bedrijf werd hij gewisseld voor Hans Hateboer. In verdedigend opzicht ging lang niet alles goed bij Dumfries. Na twaalf minuten liet hij zich makkelijk uitkappen door Amer Gojak, die een grote schietkans voor Miralem Pjanic voorbereidde. Halverwege de eerste helft raakte Dumfries zijn man kwijt, wat resulteerde in een dreigende voorzet vanaf zijn flank.

Nu wél een assist van Denzel Dumfries in OnsOranje! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 15 november 2020

Stefan de Vrij: 5

Sterk was het optreden van De Vrij bij de 3-1 van Bosnië-Herzegovina niet. Hij verleende dekking aan Smail Prevljak, maar liep vervolgens bij hem weg. Daardoor kon Prevljak bereikt worden door Edin Visca en scoren namens de bezoekers. Veertien minuten voor tijd zat hij opnieuw niet kort genoeg op Prevljak, die gelukkig voor De Vrij toen over het doel schoot. In de eerste helft was De Vrij in betere doen. Hij verdedigde opzichtig met de armen op de rug, maar wist in de tiende minuut toch een dreigende voorzet te blokkeren. Twee minuten later anticipeerde hij op het middenveld door goed door te dekken en de bal te veroveren. Onder druk was De Vrij minder zeker van zijn zaak, zoals toen hij zes minuten na de pauze de bal kwijtraakte.

Daley Blind: 6,5

De wedstrijd van Blind begon met een zwakke inspeelpass in de derde minuut, maar daarna kwam de stopper van Ajax beter in de wedstrijd. In de gehele wedstrijd veroverde Blind tien keer de bal; geen enkele andere speler deed dat vaker dan acht keer. Bovendien was hij verantwoordelijk voor het hoogste aantal geslaagde passes: 86 stuks. Blind verlegde het spel halverwege de tweede helft met een goede crosspass op Wijndal en kan over het geheel terugkijken op een goede wedstrijd.

Owen Wijndal: 7,5

Wijndal oogde niet erg overtuigend in het duel met Visca aan de achterlijn, voorafgaand aan diens voorzet bij de 3-1. Maar verder bewees de linksback van AZ zijn basisplaats te verdienen. Het enthousiasme van Oranje in de eerste helft werd mede gedreven door het felle spel van Wijndal, die kort op de spelers van Bosnië-Herzegovina zat en zich na 24 minuten vol overgave voor een afstandsschot van Gojko Cimirot wierp. Wijndal, die in de vierde minuut prompt de kruising trof na een mislukte voorzet, verstuurde een goede terugspeelbal op Wijnaldum voorafgaand aan de 1-0 en bereidde na 30 minuten bijna diens derde doelpunt voor. Twaalf minuten voor tijd werd Wijndal gewisseld voor Patrick van Aanholt.

Davy Klaassen: 7

Naast de aanvallend opererende Wijnaldum en de vooruitsprintende De Jong bracht Klaassen wat balans in het middenveld. In de eerste helft kwamen 22 van zijn 23 passes aan; met een goede onderschepping stond hij aan de basis van een aanval waaruit Berghuis over het doel schoot. In de tweede helft viel Klaassen op met een goede balverovering in minuut 53, met een mooie opening op Wijndal kort daarna, maar ook doordat hij na zijn gele kaart door wat onnodige overtredingen dicht tegen een rode aanzat.

Georginio Wijnaldum: 8

De aanvoerder van Oranje speelde vanaf de nummer 10-positie en was plots voortdurend in het strafschopgebied te vinden. Door goed positie te kiezen was Wijnaldum verantwoordelijk voor de 1-0 én de 2-0; na een halfuur draaide hij weg bij zijn bewaker en completeerde hij bijna een hattrick. Na zijn dominante optreden in de eerste helft, waarin hij behalve het maken van doelpunten ook uitblonk in het combinatiespel, was Wijnaldum na de pauze minder vaak te bekennen bij de aanvallen van Oranje. Halverwege de tweede helft werd hij vervangen door Donny van de Beek.

? De afgemeten voorzet van Memphis Depay. ? Het overzicht van Steven Berghuis. ? Georginio Wijnaldum staat wéér op de juiste plaats. OnsOranje draait op volle toeren ? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 15 november 2020

Frenkie de Jong: 7,5

Alsof het niets was, zocht De Jong de ene na de andere ploeggenoot uit. De middenvelder van Barcelona strooide met fraaie passes. Buitenkant voet, een indraaiende voorzet of zelfs een hakbal: aan zelfvertrouwen was geen gebrek bij De Jong. Verder kan zijn rol voorafgaand aan de 2-0 niet onderschat worden. De Jong sprintte razendsnel over de as van het veld en boekte enorme terreinwinst voor Oranje. Terreinwinst boekte hij ook in minuut 49, toen De Jong de bal afsnoepte bij Darko Todorovic en een kans van Berghuis voorbereidde. In het restant van de tweede helft was de bijdrage van De Jong beperkter.

Steven Berghuis: 7,5

Berghuis was betrokken bij een aantal mooie aanvallen van Oranje. De buitenspeler van Feyenoord koos voorafgaand aan de 2-0 goed positie: hij communiceerde met de arm richting Depay waar hij de bal wilde hebben, kopte de voorzet terug op Wijnaldum en bereidde daarmee het doelpunt voor. Kort daarna wist Luuk de Jong zich geen raad met een messcherpe pass van Berghuis; hij leverde tevens de 'assist' op het onterecht afgekeurde doelpunt van de spits van Sevilla. Na de pauze had Berghuis een grote scoringskans na fraai voorbereidend werk van Depay, maar hij stuitte op keeper Ibrahim Sehic; kort daarna schoot hij onzorgvuldig naast. Wel schatte Berghuis een loopactie van Dumfries op waarde voorafgaand aan de 3-0, door zijn teamgenoot met een hakbal te bedienen.

Luuk de Jong: 4,5

De Jong kan een doelpunt goed gebruiken bij Oranje, maar werd van een geldige treffer bestolen vanwege vermeend buitenspel na 25 minuten. Verder speelde hij een niet al te gelukkige wedstrijd. In de negentiende minuut kwam De Jong voor het eerst serieus voor in het spel voor na een messcherpe steekpass van Berghuis, maar hij had te veel tijd nodig om de bal goed klaar te leggen en kwam niet tot een goed schot op doel. Zeven minuten voor de pauze haalde De Jong de angel uit een veelbelovende aanval, middels een ondermaatse pass op Wijndal die ter ver richting de zijkant werd verstuurd. Na de pauze was De Jong helemaal onzichtbaar.

Memphis Depay: 8

Niet alles lukte bij Depay, maar veel wel. De maker van de 3-0, op papier linksbuiten maar in de realiteit ook veel in de as en op het middenveld te vinden, bewaarde op meerdere belangrijke momenten goed het overzicht. Dat deed hij bijvoorbeeld toen hij de vrijstaande Dumfries bediende voordat de 1-0 viel. Bij de 2-0 leverde hij een scherpe voorzet op Berghuis, die bij de tweede paal Wijnaldum bediende. Ook voorafgaand aan het afgekeurde doelpunt van Luuk de Jong in minuut 26 speelde Depay een hoofdrol met een heerlijke steekpass op Berghuis. Depay begon de tweede helft door met een magnifieke beweging weg te draaien bij Cimirot en een kans voor Berghuis voor te bereiden; zelf scoorde hij na 55 minuten spelen van dichtbij. Twaalf minuten voor tijd maakte Depay plaats voor Quincy Promes.