Eerste zege onder De Boer levert Oranje meevaller voor WK-kwalificatie op

Oranje heeft zondagavond zijn eerste overwinning onder het bewind van Frank de Boer geboekt. Bosnië en Herzegovina werd in de Johan Cruijff ArenA met 3-1 opzij gezet, door doelpunten van Georginio Wijnaldum (tweemaal) en Memphis Depay. Het Nederlands elftal heeft zich niet alleen gehandhaafd in Divisie A van de Nations League, maar houdt ook zicht op deelname aan de zogenaamde final four. Bovendien heeft Oranje zich nu verzekerd van een plek in pot 1 voor de WK-kwalificatiecyclus, waardoor de negen sterkste Europese landen worden ontlopen tijdens de loting op 7 december.

Ten opzichte van de oefeninterland tegen Spanje (1-1) verloren Marco Bizot, Hans Hateboer, Joël Veltman, de geblesseerde Nathan Aké en Donny van de Beek hun basisplaats ten faveure van Tim Krul, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Daley Blind en Davy Klaassen. Al na drie minuten was Oranje heel dicht bij de openingstreffer, toen een voorzet van AZ-verdediger Owen Wijndal op de tweede paal viel. Kort daarna was het wél raak voor het Nederlands elftal, nadat een schot van Miralem Pjanic maar net naast was gegaan. Na een vlotlopende aanval via Frenkie de Jong, Wijnaldum en Depay kwam Dumfries vrij aan de rechterkant van het strafschopgebied. De vleugelverdediger van PSV vond voor het doel de doorgelopen Wijnaldum, die voor een leeg doel geen fout maakte: 1-0.

Nu wél een assist van Denzel Dumfries in OnsOranje! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 15 november 2020

Amper tien minuten later verdubbelde Oranje de marge. Een afgemeten voorzet van Depay bereikte bij de tweede paal Steven Berghuis. De aanvaller van Feyenoord behield het overzicht, waarna Wijnaldum in de doelmond andermaal op de juiste plek stond. Het betekende de twintigste treffer van Wijnaldum in Oranje, waarmee hij zich bij Rafael van der Vaart (25 doelpunten) en Wesley Sneijder (31 doelpunten) in de ‘club van twintig’ voor middenvelders voegt. Bosnië had kort daarna direct iets terug kunnen doen, toen Amer Gojak Pjanic in vrije positie op de rand van het strafschopgebied bracht. De middenvelder van Barcelona schoot echter hoog over.

Nog in de eerste helft leek Oranje de marge naar drie te tillen. Na een fraaie pass van Depay behield Berghuis andermaal het overzicht en tikte Luuk de Jong voor een leeg doel binnen. Door een onterecht vlagsignaal van de grensrechter zette scheidsrechter Francois Letexier een streep door het doelpunt. Het duurde uiteindelijk tot de 55e minuut voordat de 3-0 viel. Nadat een schot van Berghuis nog net naast was gegaan, pikte Depay zijn treffer mee. Dankzij goed doorgaan in de strafschopgebied leverde Dumfries zijn tweede assist van de avond af en die uitgelezen kant bleek wel aan Depay besteed te zijn.

? De afgemeten voorzet van Memphis Depay. ? Het overzicht van Steven Berghuis. ? Georginio Wijnaldum staat wéér op de juiste plaats. OnsOranje draait op volle toeren ? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 15 november 2020

De Boer voerde twee wijzigingen door en haalde Wijnaldum en Dumfries naar de kant om hen te vervangen door Van de Beek en Hateboer. Kort daarna, met 63 minuten op de klok, verkleinde Bosnië de achterstand. Edin Visca vond binnen het strafschopgebied invaller Smail Prevljak, die volledig vrij stond tussen De Vrij en Blind in. De aanvaller van het Belgische KAS Eupen liet Oranje-doelman Krul van dichtbij geen kans: 3-1. Bosnië kwam na de treffer beter in de wedstrijd en toonde zich een aantal keer dreigend, onder meer via een mogelijkheid voor doelpuntenmaker Prevljak.

Met nog tien minuten te gaan wisselde De Boer andermaal twee keer: Depay en Wijndal werden vervangen door Quincy Promes en Patrick van Aanholt. Doordat Depay en Wijnaldum in de slotfase niet meer op het veld stonden, droeg Blind de aanvoerdersband bij Oranje. Grote mogelijkheden bleven in de slotfase aan beide kanten uit, waardoor er in de 3-1 stand geen verandering meer kwam. Oranje sluit de groepsfase van de Nations League woensdagavond af met een uitwedstrijd tegen Polen. Om de final four te bereiken met dat duel in principe gewonnen worden, al hangt plaatsing voor het eindtoernooi ook af van de resultaten van Polen en Italië. De plaats in pot 1 voor de loting van de WK-kwalificatiecyclus is al wél binnen. Zwitserland kan Oranje niet meer achterhalen op de FIFA-ranking, waardoor Nederland voorlopig bij de beste tien landen van Europa blijft horen. Deze beste tien landen hebben een plaats in pot 1 voor de loting voor de WK-kwalificatiecyclus.