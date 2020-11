Ryan Babel verlaat trainingskamp van Nederlands elftal

Ryan Babel is vanavond niet inzetbaar in het duel met Bosnië en Herzegovina. De aanvaller van Galatasaray voelt zich niet lekker en moet het Nations League-duel aan zich voorbij laten gaan. Ondanks drie negatieve PCR-testen in de afgelopen week is besloten dat Babel, gezien de aard van de klachten, uit voorzorg het trainingskamp van Oranje verlaat.

Hierdoor mist Babel niet alleen het duel met Bosnië, maar moet hij woensdag ook de uitwedstrijd tegen Polen in de Nations League aan zich voorbij laten gaan. Afgelopen woensdag deed de 33-jarige aanvaller van Galatasaray nog wel mee in de oefeninterland tegen Spanje (1-1). Daarin kwam hij elf minuten voor tijd in het veld voor Memphis Depay.

Het Nederlands elftal begint zondag met Davy Klaassen tegen Bosnië. De middenvelder van Ajax krijgt de voorkeur boven Donny van de Beek, die op de bank begint. Ook Owen Wijndal verschijnt aan de aftrap. Klaassen stond op 4 juni 2017 in de oefeninterland tegen Ivoorkust (5-0-zege) voor het laatst in de basis bij Oranje. Afgelopen woensdag maakte hij in de oefeninterland tegen Spanje als invaller zijn rentree na ruim drie jaar afwezigheid.

"Ik haal eigenlijk mijn topscorer eruit, hij heeft natuurlijk het meest gescoord onder mij. Maar Davy is in heel goede vorm en je moet ook een speler hebben die het huis kan bewaken", vertelde bondscoach Frank de Boer bij de NOS. "Zo'n speler is Davy, net als Marten de Roon bijvoorbeeld. Die combinatie heeft me doen besluiten voor Davy te kiezen, hoewel het echt heel moeilijk was."

Het middenveld wordt tegen Bosnië verder gevormd door Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. Op de linksbackpositie kiest De Boer opnieuw voor Wijndal. De verdediging wordt gecompleteerd door rechtsback Denzel Dumfries, die terugkeert in de basis. Afgelopen woensdag in de oefeninterland tegen Spanje nam Hans Hateboer die positie voor rust nog in.

De Boer verwacht een belangrijke rol voor zijn vleugelverdedigers. "Ik denk dat onze backs vrij hoog zullen spelen om voorzetten te geven op Luuk de Jong. Maar Steven Berghuis kan ook naar binnen komen en een voorzet geven. Het hoeft niet per se Dumfries te zijn."

De Boer heeft er alle vertrouwen in dat hij tegen Bosnië zijn eerste zege als bondscoach gaat vieren. "We strijden voor twee belangen. We kunnen nog verder in de Nations League, al hebben we dat niet helemaal in eigen hand. Maar volgens mij staan we na een zege op Bosnië ook bij de eerste tien Europese ploegen van de wereldranglijst. Dat is weer belangrijk voor de loting van het kwalificatietoernooi voor het WK.”