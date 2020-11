Sport onthult schaduwlijst van Barcelona met zes ‘low budget’ verdedigers

Barcelona wil zich in januari dolgraag versterken met een centrumverdediger. De naam van Eric García staat bovenaan het verlanglijstje van de Catalanen, maar het lijkt voorlopig niet aannemelijk dat Manchester City gaat meewerken aan een winters vertrek van de Spaans international. Om die reden heeft Barcelona volgens Sport een schaduwlijst met zes ‘low budget’ centrumverdedigers samengesteld.

De naam van García wordt al maanden in verband gebracht met Barcelona. De negentienjarige verdediger is bij Manchester City in het bezit van een aflopend contract, maar desondanks hebben the Citizens zich tot dusver niet al te soepel opgesteld in de onderhandelingen. García mag in januari gaan onderhandelen met andere clubs en volgens berichten uit Spanje gaat Barcelona zich dan direct bij hem melden, om dit als drukmiddel te gebruiken in de gesprekken met Manchester City. Er wordt echter rekening gehouden met een scenario waarin de Engelsen niet gaan meewerken aan een winters vertrek van García.

Trainer Ronald Koeman wil in januari echter wel per se een nieuwe centrumverdediger aan zijn selectie toevoegen. Met Gerard Piqué, Clément Lenglet en Ronald Araujo heeft hij momenteel de beschikking over drie verdedigers die in het hart van de defensie uit de voeten kunnen, maar er bestaat op de burelen van het Camp Nou een schaduwlijstje met zes namen voor de winterse transferwindow. Een groot probleem voor Barcelona is het feit dat er momenteel geen budget is. De Catalanen zitten financieel in zwaar weer en moeten eigenlijk eerst spelers verkopen voor er ingaande transfers kunnen worden gedaan. Zelfs dan is er heel weinig geld beschikbaar, dus er moet vooral gezocht worden naar nagenoeg transfervrije spelers.

Eric García is eigenlijk de gedroomde nieuwe centrumverdediger voor Barcelona.

Om die reden zijn de zes namen op het verlanglijstje ‘low budget opties’. De eerste naam die Sport noemt, is die van Antonio Rüdiger. Door de komst van Thiago Silva is hij bij Chelsea in de pikorde gezakt, aangezien de Braziliaan doorgaans het centrale duo vormt met Kurt Zouma. The Blues zijn derhalve bereid te onderhandelen over een transfer en de 36-voudig Duits international ziet zelf een vertrek naar Barcelona wel zitten. Zijn contract in Londen loopt voorlopig nog door tot medio 2022.

Ook Joel Matip wordt genoemd, maar het lijkt niet aannemelijk dat Liverpool hem laat vertrekken. The Reds zitten zelf dun in de centrumverdedigers, daar Virgil van Dijk maanden uit de roulatie is en ook Joe Gomez recent geblesseerd raakte. Shkodran Mustafi lijkt in dat opzicht in een meer haalbare optie. De 28-jarige Duitse centrumverdediger speelde dit seizoen mede door een knieblessure pas vier officiële wedstrijden bij Arsenal, waar hij bovendien in het bezit is van een aflopende verbintenis. Afgelopen zomer lieten the Gunners hem niet naar Valencia vertrekken, omdat men niet wilde meewerken aan een huurovereenkomst en vijftien miljoen euro vroeg.

De laatste drie namen op het vermeende schaduwlijstje van Barcelona komen allemaal uit de Serie A. Federico Fazio is bij AS Roma bankzitter en speelt voorlopig alleen in de Europa League. Ook Germán Pezzella speelde dit seizoen tot dusver weinig bij Fiorentina: twee wedstrijden. Als de 29-jarige Argentijn, zestienvoudig international, op het veld staat bij la Viola, draagt hij wel de aanvoerdersband. Tot slot zou Mateo Musacchio in beeld zijn. De dertigjarige Argentijn staat sinds 2017 onder contract bij AC Milan, maar speelde dit seizoen nog geen minuut bij i Rossoneri en behoorde zelfs nog geen enkele keer tot de selectie.