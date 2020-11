Opnieuw alarm bij Barcelona: Ronald Koeman wacht MRI-scan af

Sergio Busquets staat waarschijnlijk de komende weken niet tot de beschikking van Ronald Koeman bij Barcelona. De middenvelder heeft een knieblessure overgehouden aan het Nations League-duel van zaterdag tussen Spanje en Zwitserland (1-1). Een MRI-scan moet maandag in Sevilla, waar Spanje een dag later tegen Duitsland speelt, uitsluitsel bieden.

Een eerste onderzoek door de medische staf van Spanje heeft uitgewezen dat hij met een lichte verrekking van de kruisband in zijn linkerknie kampt. Busquets trainde zondag derhalve niet mee met de Spaanse selectie en zal morgen, zodra la selección española voet op Zuid-Spaanse bodem zet, een scan ondergaan.

Spaanse media gaan ervan uit dat Busquets drie tot vier weken uit de roulatie zal zijn indien de eerste indicaties juist blijken te zijn. De ontmoeting tegen Duitsland lijkt de middenvelder sowieso te kunnen vergeten, maar waarschijnlijk ook zes wedstrijden van Barcelona. Het team van Koeman speelt om te beginnen zaterdag tegen Atlético Madrid en komt daarna nog in LaLiga uit tegen Osasuna en Cádiz.

Ook het weerzien met Dynamo Kiev en Ferencvaros gaat dan aan Busquets voorbij, evenals waarschijnlijk de ontmoeting met Juventus op 8 december in het Camp Nou. Het ligt voor de hand dat in dat geval Frenkie de Jong en Miralem Pjanic de controleurs gaan worden in het 4-2-3-1-systeem van Koeman.

Koeman kan de komende maanden niet over Ansu Fati beschikken en moet het al een maand zonder Philippe Coutinho doen. Hij hoopt dat de Braziliaan na de interlandperiode weer inzetbaar is. Busquets is voor de Nederlander een belangrijke kracht: hij kwam in tien van de elf duels in alle competities in actie.